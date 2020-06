Giulia Provvedi, il post che emoziona i fan: “L’attesa più bella di sempre”, ecco a cosa si riferiscono le parole della giovane influencer, Instagram in delirio.

Giulia e Silvia Provvedi sono due personaggi molto amati e seguiti sul web. Le due gemelle romagnole hanno raggiunto la popolarità prima grazie alla partecipazione a X Factor, dove erano un duo musicale noto come ‘Le Donatella’, poi grazie alla loro entrata della casa del Grande Fratello Vip, dove si sono fatte conoscere anche come persone, diventando dei veri e propri idoli per tante giovani ragazze. Belle, vulcaniche e sempre pronte a ridere e divertirsi, Giulia e Silvia sono legatissime e hanno un rapporto splendido, tanto che hanno deciso di avere anche un unico profilo Instagram condiviso, che entrambe aggiornano quotidianamente, per la gioia dei loro tantissimi followers. Le due gemelle, insomma, vivono in simbiosi e nonostante le loro diversità caratteriali hanno un legame indissolubile. In questi mesi hanno condiviso la gioia per la gravidanza di Silvia, che pochi giorni fa ha dato alla luce la piccola Nicole, nata dall’amore con l’imprenditore Giorgio De Stefano. Poco fa Giulia ha invece fatto emozionare i fan con un post da brividi: ecco le sue parole.

Giulia Provvedi, il post da brividi emoziona i fan: “L’attesa più bella di sempre”, ecco a cosa si riferiscono le sue parole

Giulia Provvedi è al settimo cielo in questi giorni, perché è appena diventata zia della piccola Nicole, figlia di sua sorella Silvia Provvedi e dell’imprenditore Giorgio De Stefano. La ‘Donatella’ non vede l’ora di poter vivere tanti momenti indimenticabili con la sua nipotina, che presto tornerà a casa insieme alla sua mamma. A questo proposito Giulia poco fa ha pubblicato un lungo post, che ha fatto emozionare i fan, nel quale ha espresso la sua gioia per la nascita di Nicole, ma soprattutto il desiderio di poterla vedere al più presto, visto che al momento non le è concesso andare a trovare sua sorella in ospedale a causa delle restrizioni per l’emergenza Coronavirus. Giulia, dunque, non può ancora ‘spupazzarsi’ la sua nipotina e non sta davvero nella pelle: “L’attesa più bella di sempre, che mi fa scalpitare dalla gioia, una gioia mai provata prima!”, ha scritto su Instagram, “Non vedo l’ora di abbracciarvi e avervi tutte per me! Ancora un pochino di pazienza e non ci divideremo più” ha poi concluso Giulia.

Nel suo post, Giulia ha anche raccontato che lei e sua sorella fanno molte videochiamate ogni giorno, ma a lei non sembrano mai abbastanza, perché non vede l’ora di poter riabbracciare Silvia, ma soprattutto di poter coccolare la piccola Nicole.