Giorgia, spunta l’incredibile foto da giovane: ecco com’era

Chi si ricorda Giorgia ai tempi del primo Festival di Sanremo del 1994? La foto di lei da giovane è pazzesca!

La cantante Giorgia è una di quelle voci italiane incredibili ed indimenticabili. Ancora molto attiva nel panorama musicale, la donna riesce a raggiungere tonalità incredibili ed è, da sempre, molto amata e richiesta. Sui social, come Instagram, è piuttosto attiva e condivide sempre foto e video inerenti non solo la musica, ma anche la sua vita privata. Proprio su questa piattaforma Giorgia ha postato una sua foto da ragazza, scrivendo come fossero passati ben 26 anni da quel momento indimenticabile. A guardarla oggi, sembra un’altra persona.

La biografia e i successi di Giorgia

Giorgia Todrani, questo il suo cognome, è una cantante romana, ma anche autrice e produttrice musicale. Considerata una delle migliori performer italiane è anche definita come la quarta voce più grande del mondo. Un apprezzamento che è stato anche confermato più volte da un pubblico importante come quello del Festival di Sanremo dove, per la prima volta nella storia del programma, le è stato persino chiedo di fare un bis.

Giorgia 26 anni fa con E Poi

La foto postata su Instagram racconta e ricorda del suo primo album nel 1994. Precisamente l’8 giugno quando, prodotto da Marco Rinalduzzi e Massimo Calabrese, Giorgia entrava ufficialmente nel mondo della discografia con 13 canzoni divise tra nove inediti e una cover di Battisti. All’interno c’erano poi anche le canzoni con cui l’avevamo conosciuta al Festival di Sanremo come Nasceremo, E Poi. Fu un album dal successo strepitoso visto che vendette in un giorno circa 180mila copie.

Il video di Giorgia a Sanremo nel 1994

La sua partecipazione al Festival di Sanremo aveva letteralmente fatto centro nel mondo della musica.

Giorgia, accanto alla foto su Instagram scrive: “Dice che oggi sono 26 anni dai sopracciglioni gli anfibi la coccinella e E Poi…non me ne capacito, grazie a voi che mi mantenete giovane”. Del resto, da quel momento in poi la carriera di Giorgia ha spiccato il volo, senza dubbio ed è arrivata a traguardi pazzeschi.