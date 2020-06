Anna Tatangelo, avete mai visto tutti i suoi fratelli? La foto social pubblicata dalla cantante che sta facendo impazzire i fan

Nell’ultimo periodo Anna Tatangelo è sulla bocca di tutti, soprattutto per la su storia d’amore con il cantante Gigi D’Alessio. La cantante partenopea è ormai divenuta famosa a tutti da diversi anni per le sue partecipazioni al Festival della Musica di Sanremo che l’hanno resa celebre in tutta Italia. Successivamente ha poi lavorato moltissimo come solista ma anche in coppia con Gigi D’Alessio. La sua carriera è stata costellata di successi e di primi posti in classifica. Anna nella sua storia con Gigi D’Alessio ha avuto moltissimi alti e bassi, nonostante ciò i due hanno sempre cercato di avere un rapporto costante e sereno per il bene del loro bambino. Dopo l’ultimo allontanamento la Tatangelo è sparita dai social probabilmente per trascorrere un periodo tranquillo lontano dal gossip e soprattutto dagli haters, che spesso e volentieri hanno voluto mettere bocca nella sua vita.

Dopo la sua sparizione dal noto social network la cantante ha voluto postare cancellare tutte le fotografie del suo account e ricominciare da capo con una foto che la ritrae con i capelli biondo platino. Probabilmente questo è un modo per la cantante di ricominciare da capo in tutti i sensi, dopo la sua separazione da Gigi D’alessio. Oltre a questo la donna ha deciso di riprendere in mano la propria vita e trascorrere del tempo con gli affetti più cari, tra cui la famiglia! Forse qualcuno non lo sa, ma la cantante ha ben tre fratelli a cui è legatissima e oggi ha deciso di mostrarli tutti quanti. Attraverso una instagram Stories sul suo account ufficiale la donna ha scattato un bellissima foto che la ritrae proprio in compagnia dei due ragazzi e la sorella. Come si può ben vedere dalla foto sono più o meno tutti coetanei e hanno tutti e quattro lo stesso bellissimo sorriso!

C’è Silvia, nata nel 1979, biondissima e con gli occhi azzurri, poi c’è Giuseppe nato nel 1985, bruno proprio come Anna e infine Maurizio nato nel 1977, anche lui pruno come Anna, ma con gli stessi occhi di Silvia. Quattro fratelli davvero bellissimi e molto uniti!