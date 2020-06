Avanti un altro, cambio look per Miss Claudia: si è mostrata così sul suo profilo social.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma per tutti è la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è una delle protagonista assolute del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A lei il compito di guidare il bizzarro ‘salottino’ della trasmissione, ricco di personaggi super esilaranti. Ma, oltre a divertire, Miss Claudia incanta tutti con la sua bellezza. Che potete ammirare anche sul suo seguitissimo profilo Instagram, dove la showgirl ama condividere con i fan foto e video delle sue giornate, dai back stage della trasmissione, agli attimi di vita quotidiana. Ed è proprio qualche ora fa che la bellissima Claudia si è mostrata ai fan in una versione ‘nuova’…o quasi. Un cambio look che è, in realtà, un ritorno alle origini. Diamo un’occhiata al post che ha incantato i followers.

Avanti un altro, cambio look per Miss Claudia: “Un ritorno al capello lungo”

Miss Claudia fa compagnia al pubblico ogni giorno, nel consueto appuntamento della fascia pre serale con Avanti un altro. La bellissima showgirl,però, si tiene in contatto col suo pubblico anche attraverso Instagram, dove il suo profilo conta ben 882 mila followers. Ed è proprio a loro che, qualche ora fa, si è mostrata in una versione diversa di quella che abbiamo visto di recente. “Un ritorno al capello lungo”, si legge nella didascalia del video postato dalla showgirl. Un video in cui Claudia sfoggia capelli lunghissimi, raccolti in una cosa. Una novità per la star di Avanti un altro, che da un bel po’ si mostra con un taglio corto. Un ritorno ‘al passato’ che non è passato inosservato. Date un’occhiata:

Eh si, Claudia è bellissima nel video postato qualche ora fa su Instagram. E il post, come sempre accade quando si tratta della showgirl, è stato letteralmente invaso dai likes e i commenti dei followers. Tutti ricchi di complimenti per la bellissima Miss Claudia. Eccone alcuni:

Claudia ha un vero e proprio esercito di fan su Instagram! E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo social? Non ve ne pentirete!