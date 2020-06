Cristina Parodi, il post nostalgico sui social: “La casa è vuota”

Cristina Parodi su Instagram pubblica una foto dei figli e si lascia andare alla nostalgia.

Cristina Parodi, conduttrice e giornalista di spicco di Mediaset, durante la pandemia da Coronavirus ha avuto un ruolo e un posto importante. La donna, moglie di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, si è trovata a vivere in prima persona una della realtà più tragiche del nostro Paese in termini di morti e contagi da Covid-19. Le immagini dei carri armati che portavano via le bare dalla città probabilmente ci rimarrà impressa per tutta la vita nella mente. Cristina Parodi ha cercato di tenere sempre informati tutti dell’evoluzione della situazione nella sua città, ma ha anche condiviso spezzoni di vita familiare sui social.

La quarantena di Cristina Parodi

Durante la quarantena e il lockdown, ovviamente, Cristina Parodi ha tenuto un profilo piuttosto basso. Ha aggiornato essenzialmente in merito ai numeri del contagio, sulle iniziative prese da cantanti, attori e personaggi del mondo dello spettacolo a sostegno della città. Ha fatto diversi collegamenti televisivi in diretta per raccontare come si stesse evolvendo la situazione a Bergamo… insomma, ha svolto il suo ruolo da giornalista, ma con un coinvolgimento che le riempiva spesso gli occhi di lacrime. Durante questo periodo così difficile Cristina era a casa con il marito Giorgio e i figli.

Il post nostalgico per i figli

Hanno trascorso il lockdown tutti insieme e si sono tenuti compagnia. Così, ora che la vita sta lentamente tornando alla normalità ecco che scatta un po’ di malinconia.

WQuesti sorrisi . Dopo le lunghe settimane di quarantena passate insieme ognuno ha ripreso la sua strada , gli studi, il lavoro , gli impegni – Scrive Cristina Parodi accompagnando l’immagine dei suoi figli – E la casa è tornata vuota… Grazie per gli abbracci che mi avete dato, per le cose che ho imparato da voi, per l’entusiasmo che mi comunicate sempre. Se siete felici voi lo sono anch’io”. Un post molto emotivo e dolcissimo, da madre che vuole dire qualcosa di importante ai suoi figli insomma.

Le sue parole si chiudono poi con una domanda a tutte le altre mamme d’Italia: “Capita anche a voi di avere questi pensieri?” e sotto alla foto le risposte positive di tantissime altre donne e uomini che amano follemente i propri figli e si sentono quasi vuoti senza di loro.