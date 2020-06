Marco Mengoni e lo sconforto su Instagram: “Tutto ciò è avvilente”

Marco Mengoni su Instagram: “Tutto ciò è avvilente” e pubblica una serie di foto che lasciano senza parole.

Il periodo storico che stiamo vivendo e che abbiamo vissuto, molto probabilmente, finirà nei libri di scuola. La pandemia da Coronavirus in Italia ora sembra aver, leggermente, mollato la presa, ma nel resto del mondo purtroppo non è così, anzi. I dispositivi di protezione individuale, come le mascherine e i guanti sono stati considerati fino ad oggi importanti precauzioni da prendere e da adottare per evitare che si diffondesse il contagio e che i numeri dei malati tornassero a salire. Peccato però che gli stessi dispositivi, creati e realizzati in fretta e furia, a oggi non siano ancora riciclabili e che spesso le persone li gettino a terra senza un minimo di criterio. Proprio questa situazione ha fatto infuriare il cantante Marco Mengoni.

La riflessione di Marco Mengoni sui rifiuti

Prima della pandemia da Coronavirus eravamo molto attenti al tema ambientale. L’avvento di Greta Thunberg, ma anche la sensibilizzazione di moltissimi giovani delle nuove generazioni, aveva portato anche i leader mondiali a riflettere bene sul tema del riciclaggio e dell’energia pulita. Sembrava che stessimo facendo dei passi avanti, ma ora, dopo questo periodo di lockdown in cui forse avremmo dovuto riflettere ancora meglio sulla nostra vita e su come ci siamo comportati con la Terra, la situazione è peggiorata.

Il post del cantante

“Ho fatto due passi intorno a casa, ad ogni rifiuto di plastica scattavo una foto – ha scritto Marco Mengoni sul suo profilo Instagram – Dopo un po’ ho guardato l’ora. Ero uscito da soli 15 minuti ed ero a 1 Km da casa. Tutto questo è avvilente e dobbiamo fare molta attenzione. Non facciamo cazzate!”. Le foto postate accanto a questa didascalia infatti sono molte e rappresentano svariati rifiuti abbandonati per strada. La maggior parte, purtroppo, sono guanti e mascherine.

Sicuramente non tutti gli esseri umani e le persone si comportano in questo modo, non bisogna generalizzare, ma il monito di Mengoni è chiaro. Non dobbiamo fare errori. È un attimo, infatti, tornare a inquinare il nostro pianeta in modo irreversibile e così facendo non accorciamo solo la vita della Terra, ma la vita anche di tutti i nostri posteri. Insomma, ogni gesto di oggi avrà ripercussioni sul futuro e questo non possiamo certo dimenticarlo.