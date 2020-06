Chiara Ferragni, “Instagram vs realtà”: le foto a confronto della famosissima influencer non passano inosservate.

Di influencer, ormai, ne è pieno Instagram. Ma la regina indiscussa di tutte resta lei, Chiara Ferragni. Partendo da un piccolo blog, è riuscita a creare a un vero e proprio impero digitale, che l’ha resa nota in tutto il mondo. Il suo profilo Instagram conta ben 20,3 followers, coi quali Chiara ama tenersi in contatto quotidianamente. Dagli scatti lavorativi, agli attimi di vita quotidiana con l’adorato marito Fedez e il loro piccolo Leone: il ‘diario social’ della Ferragni è ricco di contenuti imperdibili. E non mancano post pieni di ironia. La bellissima influencer, infatti, ha dimostrato più volte di sapersi prendere in giro ( spesso con la complicità di Fedez!), postando spesso post che la ritraggono in situazioni non proprio ‘impeccabili’. Ed è quello che accaduto anche poco fa, quando Chiara ha pubblicato uno scatto che non è passato inosservato. Precisamente, si tratta di due scatti messi a confronto, con la tipica didascalia “Instagram vs realtà”. Curiosi di scoprire come si è mostrata la giovane nata a Cremona? Ve lo mostriamo subito.

Chiara Ferragni, “Instagram vs realtà”: le foto a confronto nel post della influencer

Chiara Ferragni è una vera e propria icona mondiale. Sui social, la bellissima moglie di Fedez è una vera e propria star, ma, nonostante l’immensa popolarità, Chiara si mostra estremamente semplice. Ironica ed autoironica, l’influencer è solita pubblicare sui suoi social contenuti esilaranti, in cui spesso prende in giro se stessa. È accaduto anche qualche ora fa, quando sul suo Instagram è apparso un post davvero divertente. La Ferragni pubblica un collage di due foto in cui è ritratta lei, in barca, risalenti a due anni fa. Due foto abbastanza differenti: se nella prima Chiara è in posa e regge il piatto di pasta con eleganza, nella seconda è stata immortalata nel bel mezzo di un boccone! Un confronto esilarante, che Chiara ha commentato con una didascalia molto popolare nel mondo social: “Instagram vs realtà, summer edition”. Curiosi di vedere le due versioni della splendida influencer? Ve le mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto, il post di Chiara non poteva passare inosservato! Una valanga di likes e commenti ha invaso lo scatto dell’influencer, che oltre alla sua bellezza conferma ogni giorno la sua ironia e simpatia. E voi, cosa aspettate a seguire le avventure social della Ferragni? Non ve ne pentirete!