Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Jeremias rompe il silenzio: parole forti nel suo ultimo post di Instagram.

La notizia della nuova crisi coniugale di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Dopo il ritorno di fiamma, agli inizi del 2019, la coppia sembrava essere più complice e unita che mai. Poi, circa un mese fa, quelle che sembravano solo voci hanno avuto la conferma in un post Instagram di Belen, che ammette il momento delicato. Sul presunto motivo della rottura sono trapelate davvero tantissime indiscrezioni. Tra queste, c’è anche l’eccessiva presenta della famiglia Rodriguez, che non avrebbe fatto molto piacere a De Martino. A questo proposito, qualche ora fa, è arrivato un commento di Jeremias. Il fratello minore di Belen, attraverso una risposta a un utente di Instagram, ha voluto chiarire la sua posizione. In molti sul web, nelle ultime settimane, avevano letto in alcune sue frasi social proprio delle frecciatine per Stefano. Le parole di Jeremias chiariscono tutto.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fratello dell’argentina Jeremias rompe il silenzio sui social

Cosa è accaduto tra Jeremias Rodriguez e Stefano De Martino? Dopo la nuova crisi tra il conduttore di Made in Sud e Belen, in molti sul web hanno ipotizzato che, attraverso il suo Instagram, Jeremias inviasse continue frecciatine al napoletano. Dopo settimane di silenzio, il fratello di Belen ha deciso di fare chiarezza. Lo ha fatto rispondendo a un utente di Instagram, che ha lasciato un commento piuttosto pungente sotto il suo ultimo post, nel quale Jeremias parla di falsità. La risposta dell’argentino è stata molto chiara e diretta. Ecco il botta e risposta:

“Quello che dovevo parlare con Ste l’ho fatto già e mettendoci la faccia”, spiega il fratello di Belen, sottolineando con non farebbe mai un post contro il padre della cosa più bella che ha, il piccolo Santiago. Insomma, nessuna frecciatina sui social da parte di Jeremias per Stefano, con cui ha avuto un confronto faccia a faccia.