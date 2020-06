Vanessa Incontrada trova il coraggio e racconta il dramma che sta vivendo negli ultimi anni: parole da brividi quelli dell’attrice e conduttrice

Vanessa Incontrada non ha origini Italiane, ma nonostante ciò è certamente uno dei volti più amati e apprezzati qui in Italia. Bellissima, solare, simpaticissima, non c’è nulla che possa fermarla. Tiene molto alla propria privacy, e lascia il figlio e il marito lontano dai riflettori, non solo della televisione, ma anche dei social. Lei che è uno dei volti più apprezzati qui in Italia, sia nel panorama cinematografico, sia in quello televisivo, ha avuto la possibilità di lavorare al fianco di grandi nomi dello spettacolo. Ma se molti la amano così com’è e la seguono ormai da moltissimi anni, ci sono anche moltissimi haters che invece non perdono occasione per attaccarla e denigrarla sui social network. Queste persone non si fanno scrupoli e sono ormai molti anni che la conduttrice e attrice deve subire le loro angherie.

Vanessa Incontrada trova il coraggio e racconta il suo dramma: parole da brividi

Vanessa Incontrada in un’intervista alla rivista ‘Grazia’, ha deciso di trovare tutto il coraggio possibile per raccontare il dramma che ormai da anni attanaglia la sua vita. E’ sempre stata una modella, un’attrice, una conduttrice di successo, incredibilmente bella e solare. Con quei capelli rossi e il sorriso smagliante ha fatto impazzire milioni di fan. La conduttrice ha parlato del malessere che vive ogni volta che qualcuno la attacca per il suo aspetto fisico e quanto male possono fare queste parole così cattive… In particolare l’attrice ha dichiarato: “È stato un momento duro, io ero modella, avevo un corpo bellissimo. Poi sono rimasta incinta con una gravidanza problematica. Appena nato Isal ho ripreso subito a lavorare, allattavo, ero prosperosa, ma non mi aspettavo tanta cattiveria sui social… Le donne possono essere perfide, maliziose e aggressive. E quando non c’è sorellanza su questi temi o non vogliono semplicemente allearsi con te, diventano pericolose e possono farti tanto male!”

Molti attacchi sono quindi arrivati proprio dalle donne, quelle che invece dovrebbero schierarsi al fianco delle altre donne che vivono momenti così di difficoltà. La Incontrada dice di avere molti rimpianti, soprattutto uno, quello di non avere alcuna foto di quando era incinta di Isal. In quel periodo pensava spesso di non essere all’altezza, o addirittura di avere qualcosa che non andava: “La cosa che mi dispiace di più è che non ho nemmeno una foto di quando mio figlio era dentro di me. Questa è la cosa che mi dispiace di più. Non di quello che mi dicevano. Mi avevano talmente attaccato che mi dicevo: Ma c’è qualcosa che non va in me?“. Non deve essere stato semplice per la donna esternare queste emozioni e soprattutto non deve essere stato semplice viverle sulla propria pelle.