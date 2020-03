Amici 19, Vanessa Incontrada commuove: il monologo in diretta è da brividi

Durante la quarta diretta di Amici 19, Vanessa Incontrada ha tenuto un emozionante monologo a tutti i ragazzi del talent: le parole da brividi.

La quarta puntata del Serale di Amici 19 è stata, come al solito, davvero incredibile. Non soltanto perché, come raccontato in un nostro recente articolo, sono stati decretati i nomi dei cinque semifinalisti, ma anche per l’emozionante monologo che, in diretta televisiva, Vanessa Incontrada ha tenuto per tutti i ragazzi del talent. L’attrice spagnola è stata, insieme a Gabry Ponte, una delle giurate fisse di questa quarta edizione. E, sin da subito, ha mostrato la sua forte conoscenza sia nell’ambito del canto che del ballo. Certo, gli scontri non sono affatto mancati. In ogni caso, però, i pareri della Incontrada sono sempre stati più che giusti e puntuali. Così come quelli della terzultima puntata. Durante la quale, come dicevamo precedentemente, ha tenuto un discorso davvero da brividi. Ecco i dettagli.

Vanessa Incontrada, il monologo da brividi per la quarta puntata di Amici 19

Per la quarta puntata di Amici 19, Vanessa Incontrada è stata la protagonista di un monologo davvero da brividi. Siamo quasi sul finire della serata. Giulia e Jacopo attendono l’esito finale della loro sfida. Quello più importante. Quello che decreta chi dei due verrà eliminato e chi, invece, andrà in semifinale. Ecco. È proprio in questo momento che, ‘chiamata in causa’ da Maria De Filippi, l’attrice spagnola si è alzata dalla sua postazione, ha raggiunto il centro dello studio ed ha tenuto un discorso più che emozionante per tutti i ragazzi rimasti in gara. Facendo un chiaro riferimento al momento drammatico che, in questo ultimo periodo, tutti noi stiamo vivendo, Vanessa sottolinea di quanto questo possa tornarci utile per imparare qualcosa. ‘A noi adulti nel dare valore a ciò che abbiamo. A voi ragazzi di soffermarvi a pensare prima di dire una cosa d’istinto’, così inizia il suo discorso la Incontrada.

‘Ho imparato che il talento, per quanto sia fondamentale in qualsiasi mestiere che noi scegliamo di fare, non è abbastanza, prima dobbiamo mantenere viva la voglia di imparare e di ascoltare. Ho imparato che chi sceglie di essere un artista ha delle responsabilità: onestà, gratitudine e la coerenza’, continua Vanessa. E, poi, conclude: ‘Vi chiedo di essere sempre prima persone e poi artisti. Non abbiate paura di essere vulnerabili. Perché un artista non si può mai permettere di lasciare gli altri indifferenti’.