Alessia Marcuzzi, incidente alla caviglia: cosa è successo alla conduttrice, le immagini postate sui social.

Brutto infortunio per Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati della nostra tv. Nelle sue stories di Instagram, la conduttrice ha mostrato ai followers la sua caviglia infortunata e fasciata. Come racconta la stessa Alessia nei video postati sui social, lo spiacevole incidente è avvenuto mentre stava correndo, intenta a raccogliere i bisogni del suo cagnolino Simba. Ma nonostante il dolore, la conduttrice conclude con il suo solito ottimismo: “Niente paura, solo un po’ di ghiaccio, ma la mia caviglia è salva. Olè!”. Ecco le immagini postate su Instagram.

Alessia Marcuzzi, incidente alla caviglia per la conduttrice: “Sono inciampata”

“Questa è la situazione, perché la mamma stava correndo a raccogliere la tua popò caro mio, ed è inciampata come una polla lessa!“. Con queste parole Alessia Marcuzzi, riferendosi al suo cagnolino, racconta ai followers dell’infortunio procuratasi qualche ora fa. La conduttrice mostra la sua gamba, con la caviglia fasciata e poggiata su un cuscino. Ecco uno screen apparso nelle sue stories:

E, qualche ora dopo, Alessia pubblica delle nuove stories, in cui ‘rimprovera’ ironicamente il suo cagnolino:”Com’è questa storia che io sono dolorante tu invece te ne freghi? Cioè proprio dormi sereno!”. Ecco uno scatto del piccolo Simba:

Per fortuna, nulla di grave. La conduttrice conclude il video spiegando che, con un po’ di ghiaccio, tutto si risolverà. Non possiamo che mandare un grosso abbraccio ad Alessia, augurandole una veloce guarigione!

Alessia Marcuzzi tornerà a Temptation Island?

Giovedì 2 luglio partirà la nuova edizione di Temptation Island e a condurla ci sarà il veterano Filippo Bisciglia. Un’edizione diversa dalle altre, in cui coppie famose e coppie ‘nip’ sono unite in un unico format. Non ci sarà, quindi, l’edizione esclusivamente Vip? Non c’è ancora nulla di ufficiale, ma secondo le ultime indiscrezioni Temptation Island potrebbe tornare anche a settembre. E, al timone di quella edizione, ci potrebbe essere proprio la Marcuzzi! Non ci resta che attendere notizie ufficiali. E a voi piacerebbe rivedere la conduttrice nel reality?