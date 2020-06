Cecilia Rodriguez incinta, parla il papà di Ignazio: l’inaspettata rivelazione

Cecilia Rodriguez è incinta davvero? A svelare ogni cosa è stato il papà di Ignazio: ecco la sorprendente rivelazione del famoso ex ciclista.

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, lo sappiamo, fanno coppia fissa da quasi tre anni. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, i due giovani ragazzi si sono conosciuti, affezionati ed, in seguito, innamorati. Il loro amore, diciamoci la verità, è nato gradualmente. Anche perché, come senz’altro ricorderete, all’epoca della sua partecipazione al reality di Canale 5, la bellissima argentina era felicemente fidanzata con Francesco Monte. È proprio per questo motivo che, prima di lasciarsi andare tra le braccia dell’aitante Moser, la giovane Rodriguez ha ritenuto necessario parlare dapprima con l’ex tronista. Ecco, da quel momento, come dicevamo precedentemente, sono passati quasi tre anni. Eppure, i due ragazzi si amano davvero alla follia. Tanto da non nascondere mai il profondo legame che li lega e, soprattutto, la volontà di entrambi di sposarsi ed, ovviamente, mettere su una splendida famiglia. Ecco, proprio a tal proposito, pochissimi giorni fa, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione. Secondo la quale si pensava che Cecilia fosse incinta del suo primo figlio. È realmente così? A svelare ogni cosa è Francesco Moser, papà di Ignazio. Che, in una recente intervista per Di Più Tv, ha fatto una sorprendente ed inaspettata rivelazione.

Cecilia Rodriguez incinta: la sorprendente rivelazione del papà di Ignazio

Già qualche giorno fa, quindi, il settimanale Di Più aveva lanciato una clamorosa, ma tanto attesa indiscrezione: Cecilia Rodriguez è incinta. Ebbene si. Stando a quanto si è appreso dalle pagine del settimanale, sembrerebbe che la bellissima argentina sia in dolce attesa. E che, però, non voglia ancora comunicarlo se non terminato il primo trimestre, che, solitamente, è quello un po’ più ‘delicato’. Ecco, ma è davvero così? Beh, al momento, non abbiamo ancora conferme o smentite dai diretti interessati. Fino a questo momento, infatti, né Cecilia e né Ignazio hanno proferito parola. Ci ha pensato, però, Francesco Moser, il papà dell’ex concorrente del Grande Fratello. Che, in una recentissima intervista per Di Più Tv, ha fatto una sorprendente ed inaspettata rivelazione. Ecco, siete proprio curiosi di sapere tutta la verità? Scopriamola insieme.

Cecilia Rodriguez, quindi, è o non è incinta? Al momento, come dicevamo precedentemente, non abbiamo certezze in merito. Tuttavia, le parole del papà di Ignazio, però, sembrerebbero essere abbastanza esplicative. Stando a quanto si apprende da una sua recente intervista per il settimanale Di Più Tv, sembrerebbe proprio di si. ‘Sarà il quarto nipote’, avrebbe rivelato l’ex ciclista alle pagine del giornale. Cercando, però, di correggersi immediatamente. ‘Scriva che io non ho avuto nessuna conferma da mio figlio…’, avrebbe continuato a dire il buon Moser. Se fosse così, non ci resta che fare i nostri più cari auguri a Cecilia ed Ignazio!

Per ulteriori news su Cecilia ed Ignazio –> clicca qui