Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, arriva la notizia tanto attesa: l’indiscrezione lanciata dal settimanale Di Più è davvero inaspettata.

Tra tutte le coppie che si sono formate nel contesto televisivo, ammettiamolo, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser rappresentano una delle più belle. Conosciutisi all’interno della casa del Grande Fratello Vip circa tre anni fa, i due giovani ragazzi hanno iniziato una splendida storia d’amore. Da quel momento, ne è passato di tempo. Eppure, l’argentina e l’affascinante ciclista sono più affiatati ed innamorati. Lo si deduce chiaramente dalle continue dediche e dimostrazioni che entrambi, sui rispettivi canali social, sono soliti farsi. Ma non solo. Cecilia ed Ignazio fanno realmente sul serio. Nonostante la loro giovanissima età, i due non hanno mai nascosto di avere intenzione di sposarsi e, com’è giusto che sia, mettere su famiglia. Ecco. Proprio a tal proposito, il settimanale Di Più ha lanciato una clamorosa ed inaspettata indiscrezione. Di che cosa si tratta? Semplice: di una notizia davvero molto attesa. Ma cerchiamo di capire tutto nel minimo dettaglio.

Cecilia ed Ignazio, la notizia tanto attesa: l’indiscrezione clamorosa

Innamoratissimi ed affiatatissimi, Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, bisogna ammetterlo. È proprio per questo motivo che i due giovani ragazzi non hanno mai nascosto di avere intenzioni molto serie. Di che cosa parliamo esattamente? Beh, la risposta è molto semplice: sposarsi ed, ovviamente, mettere su famiglia. Ecco. È proprio a tal proposito, come dicevamo precedentemente, che è spuntata una clamorosa indiscrezione. Ecco, secondo voi, a cosa facciamo riferimento? Tranquilli, vi spiegheremo ogni cosa. Stando a quanto si apprende dal settimanale Di Più, sembrerebbe che la bellissima sorella di Belen Rodriguez sia incinta del suo primo figlio. Ebbene si. Sembrerebbe, da quanto traspare dalle pagine del giornale, che la quarantena a Trento sia stata più che prolifica per la giovane coppia. Che, a quanto pare, aspetterebbe il suo primo figlio. Ovviamente, non si sa ancora nulla di certo, sia chiaro. Fino a questo momento, infatti, si parla di un’indiscrezione. E come tale, ovviamente, deve essere presa con le pinze.

Quindi, stando a quanto traspare dalle pagine del settimanale Di Più, sembrerebbe che Cecilia Rodriguez sia in attesa del suo primo figlio. E che, però, dal canto suo, abbia deciso di non diffondere ancora la notizia perché intenta ad aspettare la conclusione del primo trimestre che, si sa, è sempre quello più delicato per ogni gravidanza. Insomma, se così fosse realmente, si tratterebbe di una notizia davvero molto attesa, c’è da ammetterlo. Dal canto suo, però, Cecilia, fino a questo momento, non ha né smentito e né confermato. Fatto sta che, recentemente, ha ammesso di aver messo su qualche chiletto e di aver iniziato una sana alimentazione. Ci nascondono qualcosa? Staremo a vedere!