Emily Ratajkowski, incredibile cambio di look per la modella e attrice: la foto fa impazzire il web e i fan si scatenano con like e commenti sotto il post

Emily Ratajkowski è tra le modelle più amate e ricercate dell’ultimo decennio, senza ombra di dubbio. I suoi scatti super bollenti circolano su Instagram ormai da diverso tempo e ogni suo post è costellato di like e commenti super positivi che non possono far altro che accrescere ancor di più la sua notorietà. La modella è stata lanciata grazie ad un videoclip musicale decisamente caliente di Robin Thicke. Da allora la sua carriera è decisamente decollata portandola a sfilare sulle passerelle mondiali più importanti di sempre e soprattutto di diventare la musa di diversi brand dell’alta moda. Successivamente si è cimentata anche nella carriera di attrice senza mai dimenticarsi il suo impegno nella moda e nel suo marchio di Beachwear. Marchio che fa moltissimo chiacchierare per le sue linee molto minimal e decisamente hot.

Emily Ratajkowski, incredibile cambio di look: la foto fa impazzire il web

Emily Ratajkowski tra uno scatto bollente e l’altro non perde occasione per postare anche foto del suo lavoro e della sua vita privata. La donna condivide spessissimo gli scatti dolcissimi che scatta con il marito e il loro cagnolone che ormai fa parte delle loro vite da diverso tempo. La coppia è molto affiatata e nonostante tengano particolarmente alla loro privacy a volte si concedono qualche scatto bollente. Emily proprio poco fa ha deciso di condividere con tutti i suoi followers uno scatto decisamente particolare. Abbiamo sempre visto la modella con i capelli mori, truccata in modo semplice e sensuale, le curve mozzafiato e il sorriso ammaliante. I tratti della modella sono davvero particolari, quasi esotici, nonostante sia nata nel Regno Unito da genitori statunitensi. Abituati a vederla con tratti decisamente più scuri, mai nessuno si sarebbe aspettato un cambio di look come il suo.

Per la prima volta la modella ha deciso di cambiare colore di capelli ed è apparsa con un bellissimo biondo platino. Il colore di capelli le dona particolarmente e le illumina il viso. Che dire un cambio di look davvero particolare che ha stupito decisamente i suoi followers che si sono scatenati sotto la fotografia con like e commenti di apprezzamento. Anche noi non possiamo che farle i complimenti per questo cambio di look davvero magnifico.