Diletta Leotta a lavoro da casa: ‘Le felicità…’, si mostra proprio così

In quest’ultima foto su Instagram, Diletta Leotta si è lasciata immortalare mentre è a lavoro da casa: sapete come si è mostrata?

Sempre molto attiva sul suo canale social ufficiale, Diletta Leotta non perde mai occasione di poter lasciare senza parole tutti i suoi sostenitori. Come raccontato già in diversi nostri articoli, la bella siciliana è solita intrattenere il suo tanto caro ed affezionato pubblico social con degli scatti fotografici davvero fantastici. La giovane Diletta, lo sappiamo, decanta di una bellezza davvero assoluta. Ed è per questo motivo che tutte le sue fotografie social non soltanto lo testimoniano e lo mettono in evidenza davvero alla grande, ma riescono ad ottenere un successo più spudorato. Così come quest’ultimo scatto condiviso pochissimi istanti fa. In questa foto social, infatti, Diletta si lascia immortalare mentre è a lavoro da casa con abiti, ovviamente, del tutto casalinghi, ma con un dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta a lavoro da casa: il dettaglio che non passa inosservato

È finalmente iniziata nuovamente la Serie A. E con essa, Diletta Leotta è ritornata a lavorare su DANZ. Nei giorni scorsi, infatti, la conduttrice sportiva è stata impegnata a lavorare direttamente dai campi di calcio. Questa sera, invece, ha lavorato da casa. Ecco. È proprio in questo preciso momento della sua giornata che, com’è suo solito fare, la bella siciliana non ha potuto fare a meno di lasciarsi immortalare ed, ovviamente, condividerne il risultato con i suoi sostenitori. Siete curiosi anche voi di vederla?

Ecco. È proprio mentre è a lavoro in diretta dal soggiorno della sua casa che Diletta Leotta si è lasciata immortalare. Bellissima come sempre, la conduttrice sportiva ha catturato l’attenzione anche per un particolare dettaglio. ‘La felicità di lavorare in ciabatte’, ha scritto la siciliana a corredo di questo scatto. Tuttavia, seppure in pantofole, la bellezza della Leotta non viene affatto scalfita. E non siamo i soli a dirlo:

Siete d’accordo anche voi?