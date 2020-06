Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme? La coppia è stata paparazzata dal settimanale Chi: ecco cosa fanno insieme.

Giulio Berrutti è un attore italiano che ha interpretato ruoli in film noti come ‘Scrivilo sui muri’, ‘Melissa P’ o in serie come ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’. Maria Elena Boschi è una politica italiana, capogruppo di Italia Viva alla Camera dei Deputati dal 2019, già ministro nel governo Renzi e sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nel Governo Gentiloni. Cinema e politica si incontrano e pare diano vita ad una splendida love story: Giulio e Maria sono finalmente usciti allo scoperto. I paparazzi del settimanale Chi li hanno fotografati proprio mentre si danno un bacio: ormai non c’è più dubbio, tra i due è nato qualcosa!

Giulio Berruti e Maria Elena Boschi stanno insieme? Il gesto non lascia dubbi

Diverse settimane fa sono stati beccati a cena insieme dal settimanale Chi: nel cuore di Roma si sono regalati una cena a lume di candela. Non era quella la prima volta che venivano beccati insieme in pubblico, ma entrambi hanno sempre dichiarato di essere solo amici. Ora escono finalmente allo scoperto: il settimanale Chi pubblicato nel numero in edicola da mercoledì 24 giugno 2020, mostrerà ai suoi lettori i due piccioncini mentre si scambiano effusioni in pubblico. Dopo una cena con il papà di Berruti, hanno fatto una romantica passeggiata e si sono scambiati un dolce bacio sulle labbra. Non sembrano esserci più dubbi sul rapporto tra i due: l’attore e la politica si stanno conoscendo e per tenere riservata la loro vita privata hanno deciso di non confermare ancora la loro storia. Stando a quanto si legge sul web, il primo incontro tra Giulio e Maria Elena sarebbe avvenuto l’anno scorso in un bar romano. L’ex concorrente di Ballando con le stelle era però impegnato con Francesca Kirchamair: la storia, dopo tre anni, si è conclusa lo scorso autunno.