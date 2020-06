Silvia Provvedi, la confessione sul parto: “Cesareo non programmato, sono in fase di ripresa”, il racconto de La Donatella su Instagram.

Un periodo magico, questo, per Silvia Provvedi. La bellissima showgirl, che con la sorella gemella Giulia forma il simpatico due de Le Donatella, ha appena dato alla luce la piccola Nicole, la sua primogenita, frutto della storia d’amore con Giorgio De Stefano. Una gioia incontenibile per Silvia, che, durante questi mesi, ha condiviso con i suoi fan scatti e sensazioni. E, anche dopo il lieto evento, la Provvedi è rimasta in contatto con i suoi affezionati fan, attraverso il profilo Instagram che possiede in comune con la sorella. È proprio lì che, attraverso le stories, Silvia ha raccontato qualche dettaglio sul parto, che non è stato particolarmente semplice. Scopriamo le sue parole, riportate nel video pubblicato da Isa e Chia.

Silvia Provvedi, la confessione sul parto: “Sono dovuti intervenire con un cesareo”

Silvia e Giulia Provvedi sono pazze di gioia! Le Donatella sono diventate, da pochissimi giorni, rispettivamente mamma e zia della piccola Nicole, nata il 18 giugno. Una notizia meravigliosa anche per i fan delle gemelle, che, durante la gravidanza, hanno fatto sentire il loro affetto a Silvia, inondandola di messaggi e dimostrazioni di affetto. Ed è proprio ai fan che, attraverso le sue Instagram stories, Silvia ha raccontato qualcosa in più sul parto. “Tutto benissimo, alla grande, la bimba è un angioletto e ho il cuore pieno di gioia”, spiega la Donatella. Che, però, aggiunge: “Sono in fase di ripresa perché, malgrado non fosse programmato, sono dovuti intervenire con un cesareo. La ferita sta guarendo molto bene, mi sto riprendendo perché comunque è stata un’operazione. Ma tutto sta procedendo per il meglio”. Queste le parole di Silvia, che ringrazia il ginecologo e tutto l’ospedale San Pio X per il lavoro ottimale svolto. Nonostante qualche difficoltà del post cesareo, la Provvedi spiega di essere stata assistita e coccolata nel migliore dei modi, sentendosi molto a suo agio.

La Provvedi conclude esprimendo le sue sensazioni di gioia da neo mamma: “Ti senti invincibile, mi sto godendo questi attimi pazzeschi che spero dureranno per sempre. E vi ringrazio ancora, tantissimo!”. Non possiamo che rinnovare i nostri auguri alla splendida mamma Silvia! E voi, cosa aspettate a seguire le sorelle Provvedi sul loro profilo social? Non ve ne pentirete!