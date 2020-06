Avanti un altro, Miss Claudia splendida in costume: pioggia di complimenti per lo scatto pubblicato su Instagram.

Si chiama Claudia Ruggeri, ma tutti la conosciamo come la meravigliosa Miss Claudia di Avanti un altro. La showgirl romana è uno dei volti fissi del simpaticissimo programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. A lei il compito di introdurre i bizzarri personaggi del ‘salottino’, che rappresentano dei bonus per i concorrenti in gara. Ma la sua bellezza distrae tutti e, quando fa il suo ingresso in studio, Bonolis fatica a tenere a bada il pubblico maschile. Ma forse non tutti sanno che la bellissima showgirl è molto seguita anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 884 mila followers. È proprio lì che Claudia ama condividere con i fan foto e video delle sue giornate, dai back stage di Avanti un altro agli attimi di vita quotidiana. E, poche ore fa, sul suo profilo è apparso uno scatto che non affatto passato inosservato. La showgirl si è mostrata in costume, sfoggiando un due pezzi rosso che ha letteralmente incantato Instagram. Diamo un’occhiata.

Basta poco a Claudia Ruggeri per attirare l’attenzione dei suoi followers. Basta, ad esempio, uno scatto come quello pubblicato qualche ora fa sul suo profilo ufficiale di Instagram. La showgirl, protagonista assoluta di Avanti un altro, si è mostrata in costume, mentre si trova sul lettino, in spiaggia a Diamante. Uno scatto in cui Miss Claudia indossa un bikini rosso, che risalta alla perfezione il suo fisico mozzafiato. Il post non è passato inosservato e , in pochissimo tempo, una pioggia di likes e commenti ha invaso lo scatto. Curiosi di vederlo? Ve lo mostriamo subito:

Eh si, ve lo avevamo detto. Miss Claudia è davvero splendida. In tantissimi, tra i followers, non hanno perso tempo a lasciare un complimento sotto lo scatto della showgirl, che si conferma una delle più amate del momento. E voi, cosa aspettate a seguirla sul suo profilo ufficiale? Non ve ne pentirete!