Serena Enardu, lo sfogo inaspettato sui social: “È incredibile ma è così!”, le parole dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip.

È stata una delle protagoniste assolute dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Parliamo di Serena Enardu, che nella Casa più spiata della tv è entrata per raggiungere il suo ormai ex Pago. Si, perché anche se dopo l’esperienza al GF i due si erano ricongiunti, dopo qualche mese è arrivata una nuova rottura. Non è ancora chiarissimo il motivo che li ha spinti ha lasciarsi: le versioni di Serena e Pago non sembrano concordare molto. Se per il cantante a scatenare tutto è stata una chat tra la Enardu e l’ex tentatore Alessandro Graziani, per Serena il problema di fondo è l’eccessiva gelosia di Pago. Quel che è certo è che i due, ora come ora, sembrano essere più distanti che mai. Riusciranno a ritrovare un punto d’incontro? Solo il tempo potrà dirlo. Nel frattempo, sia Serena che Pago si tengono in contatto coi fan sui social. Ed è proprio lì che, qualche ora fa, la bellissima sarda ha pubblicato un post nelle sue stories che non è passato inosservato. Diamo un’occhiata.

Serena Enardu, lo sfogo inaspettato sui social: “È incredibile ma è così!”, la riflessione su perdono

“Quando si perdona non si cambia il passato…si cambia il futuro”. È questa la citazione che Serena Enardu ha deciso di condividere con i suoi fan di Instagram qualche ora fa. La bellissima sarda, ex tronista a Uomini e Donne ed ex concorrente di Temptation, si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Il tema centrale è quello del ‘perdono’ e, inevitabilmente, in molti hanno pensato che le parole di Serena fossero riferite alla sua situazione con Pago. “Vi assicuro che se non perdonate non succede niente, non andrete all’inferno! Ma se fate finta di farlo, l’inferno lo vivrete voi e lo fate vivere a chi avete deciso di prendere per il c…!”. Parole davvero forti, quelle di Serena. Date un’occhiata alla story:

Non sempre si può avere tutto, conclude Serena, che nella story successiva aggiunge che è bene vivere la realtà sognando, ma senza mai dimenticare che “vita e sogni non sempre combaciano”. Insomma, una riflessione saggia quella che l’ex gieffina ha condiviso con i suoi numerosi followers di Instagram. E voi, siete d’accordo con le sue parole?