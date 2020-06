Anna Tatangelo infiamma Instagram con una foto davvero bollente: c’è un dettaglio che non passa inosservato e fa scatenare i followers con like e commenti

Anna Tatangelo non smette un secondo di stupirci, tra cambi di look e momenti decisamente bollenti. Era ormai qualche tempo che la cantante si stava dedicando moltissimo alla propria carriera e a se stessa, ritrovando il tempo perduto con la famiglia e con le amiche. Essi perché nell’ultimo periodo la vediamo sempre più frequentemente negli studi di registrazione accompagnata dai fratelli o da qualche amica. Oltretutto c’è da dire che nell’ultimo periodo anche a livello social la cantante ha deciso di fare piazza pulita. Il suo account infatti risulta essere infatti immacolato, avendo cancellato tutte le fotografie precedenti. Insomma un colpo di spugna netto deciso sul passato che forse era diventato troppo ingombrante per la cantante. Solo qualche giorno fa vi avevamo raccontato del piccolo problema di salute che l’aveva colpita e che purtroppo ancora oggi le da fastidio, oggi invece vogliamo parlare di una foto decisamente più piacevole.

Anna Tatangelo infiamma Instagram: il dettaglio che non passa inosservato

Anna Tatangelo ha deciso di voler dare un colpo di spugna sul suo passato cancellando tutte le foto presenti sul suo account social instagram, ma i più affezionati sicuramente ricorderanno le foto bollenti che spesso la cantante pubblicava sul proprio profilo. Adesso che il profilo è vuoto, la cantante va voluto ricominciare da zero pubblicando foto del suo nuovo look molto sensuale e inedito. La donna infatti ha un’inedita capigliatura bionda che le dona moltissimo e che le illumina il volto. La cantante di ‘Ragazza di periferia’ ha deciso di pubblicare foto molto sensuali che la rendono ancora più una sex symbol. Nell’ultima foto pubblicata sul suo account Instagram Ufficiale appare con un look molto sensuale, una canotta a manica larga nera e niente sotto. La foto ha letteralmente fatto impazzire i followers che si sono scatenati sotto il post con like e commenti. Un dettaglio in particolare ha fatto impazzire tutti, come si può vedere dai commenti.

La cantante non smette mai di stupire e dai commenti sotto la foto e dal numero di like accumulati in pochissime ore possiamo ben immaginare quanto sia amata dalla sua schiera di followers. Non possiamo che fare i nostri complimenti alla cantante per i suoi nuovi look audaci e decisamente ben riusciti. Vi ricordiamo che potete sempre seguirla su Instagram per vedere tutte le sue fotografie.