Niccolò Zanardi, messaggio di speranza per il padre Alex : parole che commuovono il web dopo il tragico incidente del campione avvenuto qualche giorno fa

Alex Zanardi ha iniziato la sua carriera sulle piste di go kart, poi di F3 e poi di Formula Uno. Campione, pilota senza eguali si è trovato di fronte a sfide enormemente più grandi di lui, eppure è riuscito a tirare fuori ancor più forza e coraggio. Dopo che un incidente nel 2001 lo ha costretto sulla sedia a rotelle, l’uomo non si è perso certo d’animo e da allora ha fatto di tutto per rendere la propria vita un esempio di forza e resilienza. Si è dedicato ad ogni tipo di sport possibile e ha vinto anche le paralimpiadi nel 2012 e nel 2016, durante le quali vince 4 medaglie d’oro e 2 medaglie d’argento. Instancabile, irrefrenabile, il suo spirito combattivo è stato ed è ancora un esempio da seguire per tutti. Qualche giorno fa l’uomo è stato vittima di un terribile scontro frontale con un tir mentre era in sella alla sua hand bike. Lo schianto è stato terribile e la corsa in ospedale immediata.

Niccolò Zanardi, messaggio di speranza per il padre: parole che commuovono

Dopo lo schianto col tir Zanardi è stato soccorso immediatamente dalla moglie Daniela e dai presenti che con lui partecipavano alla staffetta. La corsa in ospedale è stata immediata e le sue condizioni gravissime. Da allora sono passati alcuni giorni e i bollettini medici iniziano ad essere leggermente positivi. L’uomo sta lottando con tutte le forze per non lasciarsi andare. Con lui ci sono amici, conoscenti, la moglie e il figlio Niccolò che in questi giorni non l’ha mai lasciato da solo, neanche un istante. Il ragazzo ha dovuto vivere il primo incidente del padre che era solamente un bambino e ora che invece è quasi un adulto si trova a dover riaffrontare nuovamente questi terribili momenti. Molte sono le persone che gli sono accanto in questo momento per dargli forza, anche il Papa ha voluto esprimere tutto il proprio dispiacere per l’avvenuto.

Ma adesso è proprio il ragazzo a voler mandare un altro messaggio social, attraverso il suo account Instagram ha voluto dedicare un pensiero al padre che in questo momento sta lottando tra la vita e la morte. Il ragazzo gli stringe dolcemente la mano e vuole fargli sapere che gli sarà sempre accanto.