Le Donatella sono due gemelle modenesi note al grande pubblico per aver partecipato a diversi programmi televisivi, diventando poi col tempo un vero e proprio fenomeno sul web. Giulia e Silvia Provvedi, questi i loro veri nomi, sono nate il 1° dicembre del 1993, e hanno dunque 26 anni. Entrambe dotate di una bellissima voce, si sono fatte conoscere per la prima volta in tv nel 2012, quando hanno partecipato a X Factor, andando anche abbastanza avanti nel programma. E’ proprio qui che hanno deciso di chiamare il loro duo ‘Le Donatella’, nome che utilizzano ancora oggi anche su Instagram, per il loro profilo da oltre 1 milione di followers. La vittoria all’Isola dei Famosi e la partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello Vip regalano poi alle due sorelle la notorietà maggiore, facendo conoscere al pubblico anche la loro storia personale e il loro carattere allegro e spumeggiante. Sempre molto attive sui social, le Provvedi pubblicano quotidianamente foto e video che incantano Instagram, nei quali mettono in mostra i loro corpi da urlo, ma anche il loro meraviglioso rapporto, fatto di amore, complicità e tante risate insieme. Proviamo a fare una carrellata delle più belle foto che Giulia e Silvia hanno pubblicato ultimamente sul loro profilo ufficiale.

Silvia e Giulia Provvedi, meglio note come ‘Le Donatella’, sono sempre molto presenti e attive sui social, dove pubblicano foto e video della loro vita quotidiana o annunciano i loro nuovi brani. Le due gemelle hanno un rapporto splendido e condividono gioie e dolori , cercando di trascorrere insieme più tempo possibile. Negli ultimi mesi Silvia ha pubblicato su Instagram diverse immagini della sua gravidanza, terminata pochi giorni fa con la nascita della piccola Nicole, e anche Giulia ha più volte condiviso con i followers la sua gioia per l’arrivo della nipotina. Tanti sono gli scatti che le due sorelle pubblicano quotidianamente, alcuni dei quali sono davvero bellissimi e incantano i loro tantissimi fan. Proviamo a individuare alcune tra le più belle!

Queste sono solo alcune delle immagini più belle pubblicate da Giulia e Silvia, e mostrano tutta la loro bellezza, ma soprattutto il meraviglioso legame che le unisce e che ha conquistato anche i loro tantissimi fan.