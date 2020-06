Ivan, Masterchef All Stars: dove lavora oggi e come è cambiato

Che fine ha fatto Ivan Iurato di Masterchef All Stars?

Impossibile dimenticare la simpatia e l’umiltà di Ivan, uno dei concorrenti della seconda edizione di Masterchef tra i più amati in assoluto. Classe 1978, con il suo accento inconfondibile e anche una notevole manualità in cucina, contrassegnata da un amore spasmodico per il pesce, Ivan è arrivato anche a Masterchef All Stars e ora che stanno andando in onda le repliche su Cielo, molti si chiedono che fine abbia fatto oggi?

La carriera di Ivan Iurato

Ivan dopo un percorso all’università ha capito che la sua passione era la cucina e così ha iniziato a concentrarsi su questa passione. Purtroppo però bisogna lavorare per mangiare e per vivere, quindi ha iniziato a lavorare per una multinazionale di elettronica e tiene la cucina come passione e come sfogo, fin quando non approda a Masterchef. Puntata dopo puntata cresce, si migliora ed è sempre molto attento ai consigli. Onestà e modestia sono le sue caratteristiche più evidenti e i fan lo apprezzano moltissimo per questo.

Dove lavora oggi Ivan di Masterchef?

Dopo Masterchef Ivan ha lavorato come chef professionista al Met di Ragusa, ma oggi, come vediamo dai suoi profili Instagram e Facebook ha iniziato a lavorare a Le Currole, pizzeria, ristorante e lounge bar di cui è diventato executive chef.

Dai piatti che prepara, come uno recentemente pubblicato su Instagram, Capasanta in olio cottura, su guanciale croccante, patata viola e fiori di erba cipollina, capiamo che di strada ne ha fatta tanta. Niente mappazzoni alla Barbieri, solo piatti con impiattamenti di grande classe e un sapore che richiama fortemente la sua terra. Insomma, le caratteristiche di Ivan racchiuse in ogni boccone. Prima di questo importante traguardo comunque ha fatto da personal chef, partecipato a diverse trasmissioni di cucina e realizzato dei format culinari online proprio sui suoi canali social.

