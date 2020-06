Pochissime ore fa, Francesco Totti ha raccontato di aver perso l’orologio a cui era molto affezionato: il calciatore lancia un appello su Instagram.

Spiacevole episodio per Francesco Totti: pochissimi istanti fa, l’ex capitano giallorosso ha raccontato ai suoi sostenitori di aver perso il suo orologio. Come raccontato in diversi nostri precedenti articoli, insieme a sua moglie Ilary Blasi, il romano è sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale. E per questo motivo non perde mai occasione di poter aggiornare i suoi sostenitori su tutto quanto gli accade durante le giornate. Motivo per cui, protagonista di questo bruttissimo episodio, il buon Totti non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi followers di quanto gli è successo. Non sappiamo esattamente come sia accaduto tutto questo e, soprattutto, come Francesco abbia potuto perdere questo oggetto prezioso. Fatto sta che, come specificato anche dal diretto interessato in questa sua Instagram Stories, l’ex capitano della Roma vi era particolarmente legato. Tanto da lanciare un vero e proprio appello. Ma cerchiamo di capirne qualche cosa in più.

Francesco Totti: ‘Ho perso il mio orologio’, l’appello sui social

Sempre attivissimo sul suo canale social ufficiale, pochissimi istanti fa, Francesco Totti non ha potuto fare a meno di rendere partecipi i suoi sostenitori di questo spiacevole episodio di cui è stato protagonista. Tramite un’Instagram Stories, l’ex capitano giallorosso ha informato tutti i suoi followers di aver perso un orologio al quale era molto legato. Un episodio, da come si può chiaramente capire, davvero bruttissimo. Anche perché, come specificato dal diretto interessato nel proseguo nel messaggio, l’ex capitano giallorosso era particolarmente legato a questo oggetto prezioso. È proprio per questo motivo che è stato del tutto inevitabile per lui lanciare un vero e proprio appello social. ‘Mi rivolgo a tutti voi con la speranza che possiate trovarlo’, ha scritto il buon Totti prima di passare alla descrizione dettagliata del quadrante ed, ovviamente, del cinturino.

Come dicevamo precedentemente quindi, Francesco Totti è particolarmente legato a questo orologio. Anche perché, come specificato dal diretto interessato, è proprio con esso che l’ex capitano giallorosso ha vissuto tutta la sua celeberrima carriera da cantante. Ma non solo. Perché, come dettagliatamente descritto, il cinturino dell’orologio possiede due placchette con la lettera ‘C’, quindi con l’iniziale dei suoi due figli. Un valore affettivo, quindi, davvero inestimabile. Che, come dicevamo precedentemente, lo ha portato a lanciare un appello. Pensate, a chiunque lo trovi, il simpaticissimo marito di Ilary Blasi ha rassicurato che sarà lui stesso in prima persona ad andare a recuperarlo.

