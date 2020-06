Io e Te, imprevisto in diretta: Pierluigi Diaco si arrabbia

Imprevisto in diretta durante la puntata odierna di “Io e Te”: il conduttore Pierluigi Diaco si arrabbia e sbotta, ecco le sue parole

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di “Io e te“, programma televisivo in onda dal 2019 su Rai Uno e condotto da Pierluigi Diaco. Il conduttore nella prima stagione si è avvalso della partecipazione di Valeria Graci e Sandra Milo, mentre quest’anno al suo fianco ci sono Katia Ricciarelli e Santino Fiorillo. La Ricciarelli si occupa della rubrica La posta del cuore, mentre Fiorillo si occupa della Cartolina Divina, omaggio alle personalità del mondo dello spettacolo. La trasmissione ha preso il posto di “Vieni da me”, programma condotto da Caterina Balivo, che è andato in vacanza. Tra le altre rubriche del programma troviamo anche “Ad armi pari“, “Come nelle favole” e “L’intervista“. Quest’anno nel cast ci sono anche l’artista TestaSecca e l’autrice Paola Tavella, che cura lo spazio dedicato agli animali.

Io e Te, imprevisto in diretta: Diaco si arrabbia

Nella puntata odierna del programma condotto da Diaco, in studio è arrivata un ospite illustre: Bianca Berlinguer. La donna, oltre ad essere la figlia di Enrico, ex segretario del Partito Comunista Italiano, è una giornalista, conduttrice e dal 1º ottobre 2009 all’8 agosto 2016 è stata direttrice del TG3. Dal 7 novembre 2016 conduce Cartabianca su Rai 3. Si tratta di un talk show di approfondimento sui temi di politica e attualità.

Nell’intervista rilasciata a Diaco, la Berlinguer ha parlato del padre, della sua carriera e del programma che ogni martedì la vede protagonista su Rai 3. Alcuni tratti dell’intervista, però, sono stati disturbati da alcuni rumori, provenienti dai lavori in corso nel palazzo della Rai. Il conduttore in un primo momento ha sorvolato, ma dopo, quando ha salutato e ringraziato la Berlinguer, ha esclamato: “Qualcuno dico a questi che noi stiamo lavorando“.