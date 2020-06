Simona Ventura si mostra in costume da bagno e incanta Instagram: pioggia di complimenti da parte dei followers per la conduttrice

Simona Ventura è certamente una delle conduttrici più apprezzate e amate della televisione italiana. Il suo stile di conduzione è a dir poco unico e nel corso degli anni è riuscita a farsi strada nel mondo della televisione e dello spettacolo. Simona Ventura ha esordito in televisione quando era ancora una ragazzina ed allora è riuscita a calcare palchi importantissimi, conducendo programmi di tutto rispetto che nel corso degli anni sono diventati dei veri e propri punti cardine della nostra televisione. Oltre ad essere una conduttrice a dir poco eccezionale Simona Ventura è anche una bellissima donna. L’abbiamo sempre vista con i capelli biondi e dei look davvero iconici spesso infatti è stata proprio lei a lanciare delle mode in fatto di capigliature. Che dire, una conduttrice dalla bellezza davvero disarmante che ha fatto impazzire e sognare centinaia di uomini e che ancora oggi riscuote moltissimo successo.

Tra i figli, il possibile futuro matrimonio con Giovanni Terzi e i vari progetti lavorativi, Simona Ventura riesce a trovare comunque il tempo per dedicarsi al suo account ufficiale Instagram su cui condivide tantissimi scatti della sua vita quotidiana. Non parliamo soltanto del lavoro o dei figli, ma anche del suo tempo libero in cui appare bella e con dei look sempre differenti. La donna infatti ha ancora il piacere di sperimentare tantissimi outfit diversi e spesso pubblica le foto sul suo account, proprio per vedere cosa ne pensano i suoi followers.

Inutile dirvi che sono tantissimi i commenti positivi che la Ventura riceve, e in particolar modo è stata proprio una foto pubblicata poco fa a far scatenare i fan la donna. Simona Ventura ha infatti pubblicato una foto in bikini sulla spiaggia. Una bellissima foto in bianco e nero che sta facendo sognare i fan della conduttrice. Effettivamente si è mostrata con un fisico davvero scolpito e con un bianco e nero davvero eccezionale. Vi ricordiamo che alla conduttrice piace moltissimo fare sport e quindi non deve affatto stupirci di trovarla così in forma. Il sorriso smagliante la accompagna sempre e sotto il post i complimenti dei fan non si sono certamente sprecati… C’è da dire oltretutto che la conduttrice ha ricevuto moltissimi complimenti anche dai colleghi!