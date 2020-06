Grande Fratello 10, ricordate la bellissima Veronica Ciardi? Com’è diventata oggi l’ex concorrente del reality show di Canale 5.

Di bellezze, nella Casa del Grande Fratello, ne sono passate tantissime. Ma, alcune, sono rimasta nel cuore dei fan del reality. Come lei, Veronica Ciardi, che è stata decisamente una delle protagoniste assolute della decima edizione del reality più spiato della tv. L’edizione del 2009, vinta da Mauro Marin, fu seguitissima e la romana ne è stata uno dei personaggi principali. Si, perché la bellezza e il fascino di Veronica hanno incantato tutti, sia nella Casa che fuori. Ma, dopo anni, come è diventata la bellissima ex gieffina? Diamo un’occhiata ad alcuni scatti pubblicati su Instagram.

Grande Fratello 10, com’è diventata oggi Veronica Ciardi: le foto sui social

Veronica Ciardi è stata una delle protagoniste assolute del Grande Fratello 10. Nella Casa più spiata della tv, la concorrente romana ha incantato tutti con la sua bellezza, ma anche col suo carattere spontaneo e senza filtri. Dopo l’esperienza nel reality, però, la vita della Ciardi è cambiata. La bella romana ha deciso di allontanarsi dalla tv e dalle luci dei riflettori, tenendo per sé la sua vita privata. Anche su Instagram, Veronica non è particolarmente attiva e non è solita postare tantissime foto o video. Ma, nei pochi scatti che condivide con i followers, è chiaro che la sua bellezza è rimasta intatta. Eccone alcuni:

Un vero e proprio tuffo nel passato per i fan del Grande Fratello 10, che non avranno certo dimenticato il percorso di Veronica nel reality più longevo e amato della nostra tv. Nonostante gli anni che passano, alcuni ex gieffini restano nel cuore dei fan. Quali sono i personaggi delle passate edizioni del GF a cui siete particolarmente affezionati?