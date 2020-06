Tommy Johnson, Vite al Limite oggi: come è diventato?

La storia a di Tommy Johnson a Vite al Limite: come sta oggi lui e la sua fidanzata Amanda? Come è diventato?

Questa sera va in onda una puntata in prima tv di Vite al Limite che racconta la storia di Tommy Johnson. Il programma, con protagonista il Dottor Nowzaradan, racconta la storia dei pazienti obesi che si rivolgono a lui e alla sua clinica a Houston per perdere peso. La trasmissione segue per un anno queste persone e racconta la loro storia, perché hanno iniziato a mangiare così tanto e tutte le difficoltà che incontrano nel processo di dimagrimento. Così Tommy Johnson è uno di loro e questa sera su Real Time vedremo come è andato il suo percorso. Ciò che interessa ai fan però è anche sapere come sta oggi e come è diventato.

La storia di Tommy Johnson

Tommy Johnson è uno dei protagonisti dell’ottava stagione di Vite al Limite. Tommy racconta che ha sempre mangiato per sentirsi meglio. Il cibo è sempre stato il suo unico alleato per combattere la paura dell’abbandono. Paura che è esplosa con la morte del padre quando aveva solo otto anni. Così, quando aveva solo 10 anni pesava già oltre 100 chili e il suo peso è continuato ad aumentare soprattutto dopo la tragica esperienza di abusi sessuali subiti da un uomo che avrebbe dovuto prendersi cura di lui.

L’incontro con la fidanzata Amanda

La sua storia è piuttosto complicata e legata a doppio filo con una relazione particolare. Tommy ha conosciuto Amanda, la sua ragazza, quando era già obeso. La donna non si preoccupava minimamente della sua stazza e questo ha fatto pensare al giovane di essere davanti alla sua metà ideale. In realtà Amanda scopriamo essere, secondo fonti di gossip americano, attratta solo da persone patologicamente obese. Dopo la morte del suo primo compagno, proprio per via del suo peso, la donna ha incontrato Tommy e ha iniziato una relazione con lui. Amanda questa volta dichiara però di non voler più soffrire come in passato e di non voler vedere Tommy morto. Così, quando il compagno si rivolge al Dottor Nowzaradan, sarà proprio lei la sua più grande motivatrice nel continuare a perdere peso.

La dieta di Tommy Johnson oggi

Il giovane inizia così il suo percorso dal dottor Nowzaradan con Vite al Limite e riesce a perdere circa 70 chili, ottenendo così l’approvazione per l’intervento di bypass gastrico. Dopo l’operazione Tommy ha ancora molta strada da fare.

L’intero episodio originale di Tommy a Vite al Limite

Ha ancora fame, ma lotta tenacemente con i suoi impulsi e continua a perdere peso tanto che, alla fine della puntata, vedremo il Dottor Now molto orgoglioso di lui. Tommy potrà portare per la prima volta la sua fidanzata a cena fuori.