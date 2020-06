Michele Bravi, splendida notizia: l’annuncio a sorpresa sui social

Michele Bravi, splendida notizia per il cantante: l’annuncio a sorpresa sui social è arrivato poco fa.

Di recente lo abbiamo visto in tv ad Amici Speciali, dove si è classificato secondo alle spalle del collega Irama. Parliamo di Michele Bravi, vincitore della settima edizione di X Factor. Da quel momento un carriera ricca di successi per il cantante, che, però, nel 2018 subisce una drammatica battuta d’arresto: Michele Bravi rimane coinvolto in un incidente nel quale ha perso la vita una donna. A seguito dell’evento, il cantante è stato assente dalle scene per circa un anno e mezzo. Poi, l’opportunità datagli da Maria De Filippi, che l’ha fortemente voluto ad Amici Speciali. Un’esperienza bellissima per il cantante, che al termine del programma ha ringraziato tutti coloro che l’hanno reso possibile. E, poche ore fa, è arrivato uno splendido annuncio del cantante, proprio sul suo profilo Instagram. Una notizia che ha reso felici i tantissimi fan del cantautore. Ecco di cosa si tratta.

Michele Bravi, annuncio a sorpresa su Instagram: il progetto con Disney Italia

Un annuncio inaspettato è appena arrivato dai social di Michele Bravi. L’ex vincitore di X Factor ed ex concorrenti di Amici Speciali ha informato i suoi numerosi fan sul nuovo progetto che ha deciso di supportare, promosso da Disney Italia. “Per sostenere il grande lavoro della Croce Rossa Italiana, ho deciso di interpretare un brano che celebra l’importanza della memoria e il calore della comunità. “Ricordami”, colonna sonora del film “Coco”.” Queste le parole di Michele Bravi nella didascalia all’ultimo post apparso su Instagram. Post accolto con tanta gioia dai fan. Date un’occhiata:

“È stato un regalo bellissimo”, “Tu puoi cantare qualsiasi cosa perché lo rendi autentico”, sono solo alcuni dei messaggi che hanno invaso il post di Michele Bravi, che in pochissimi minuti ha ottenuto il pieno di likes e commenti. E voi, cosa aspettate a seguire il cantante sui social?