Prima di iniziare la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Pupo si è raccontato e ha svelato un inedito retroscena su Elisabetta Gregoraci.

Seppure tra pochissimi mesi inizierà la nuova e quinta edizione del Grande Fratello Vip, come raccontato in diversi nostri articoli, non sappiamo ancora nulla sul cast ufficiale. Certo, in questo ultimo periodo, stanno circolando diverse indiscrezioni sui probabili nomi, ma, fino a questo momento, non abbiamo ancora nulla di certo. A differenza, invece, degli opinionista. Ed, in particolare, di uno. Sembrerebbe, infatti, che, per la seconda volta consecutiva, Pupo sia stato confermato al fianco di Alfonso Signorini. È proprio per questo motivo che, in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Chi’, il cantante non ha potuto fare a meno di parlare di questo e di tanto altro ancora. Ecco. È proprio in questa occasione che l’ex compagno di viaggio di Wanda Nara nella scorsa edizione del reality ha raccontato di un inedito retroscena su Elisabetta Gregoraci. Ecco di che cosa parliamo.

Pupo, l’inedito retroscena su Elisabetta Gregoraci svelato solo adesso: di che si tratta

Sembrerebbe che, tra i diversi nomi in lizza per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, sia comparso anche quello di Elisabetta Gregoraci. Ebbene si. A quanto pare, sembrerebbe che l’ex moglie di Flavio Briatore sia pronta a varcare la famosa e tanto agognata porta rossa. Ma è davvero così? Beh, al momento, non sappiamo nulla di certo. Fatto sta che, come raccontato in una sua recentissima intervista per il settimanale ‘Chi’, sembrerebbe che, se così fosse, Pupo ne sarebbe davvero contento. Il cantante, come dicevamo precedentemente, è stato confermato come opinionista del reality per la seconda volta. È proprio per questo motivo che, sulle pagine del giornale, non ha potuto fare a meno di parlare di questa nuova avventure che, a quanto pare, partirà da settembre prossimo. Ma non solo.

In una sua recentissima intervista per ‘Chi’, Pupo ha svelato un retroscena inedito su Elisabetta Gregoraci. ‘Sono stato io a lanciarla nel mondo dello spettacolo come mia valletta’, ha iniziato a dire il cantante, ricordando i tempi in cui era al timone de Il Malloppo. ‘Ho avuto solo un periodo di frequentazione professionale durante il quale penso di averle dato una mano e di aver collezionato ricordi curiosi’, ha continuato a dire Pupo su Elisabetta Gregoraci.