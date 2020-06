Temptation Island, scoppia la passione tra una ex tentatrice e un calciatore

Scoppia la passione tra una ex tentatrice di Temptation Island Vip e un noto calciatore della Serie A: ecco l’indiscrezione

Temptation Island è un reality show in onda su Canale 5 e condotto da Filippo Bisciglia. Dato il successo del reality show, dal 18 settembre 2018 va in onda anche la versione VIP del programma, in un primo momento condotto da Simona Ventura, poi sostituita da Alessia Marcuzzi. Il format è sempre lo stesso: sei coppie di fidanzati vengono divisi in due villaggi diversi per circa un mese e devono convivere con dodici tentatori e dodici tentatrici. Alla fine del viaggio, dinnanzi ad un falò, la coppia deciderà se proseguire il percorso della vita insieme oppure se uscire dal programma separati.

Nel corso degli anni si sono susseguite diversi tentatori e diverse tentatrici già note al mondo della moda e dello spettacolo. Nella scorsa edizione di Temptation Island Vip, ad esempio, il compagno di Nathalie Caldonazzo, Andrea Ippoliti, ha iniziato una conoscenza con Zoe Cristofoli. I due, in alcuni occasioni, sembravano poter andare oltre una normale conoscenza, ma è stata proprio la Cristofoli a frenare gli impulsi di Ippoliti. La tentatrici, al termine del programma, ha fatto un passo indietro, respingendo quasi le avance del compagno della Caldonazzo. Cristofoli era già nota al mondo della moda e dello spettacolo. Prima di partecipare al reality show, infatti, era stata fidanzata con Fabrizio Corona.

La bellissima modella adesso si è lanciata tra le braccia di un noto calciatore della Serie A: stiamo parlando di Theo Hernandez, difensore del Milan ed ex fiamma di Elisa De Panicis. I due sono stati ‘pizzicati’ in barca a Capri dal settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti. Theo e Zoe non sono ancora usciti allo scoperto, ma è probabile che nelle prossime ore facciano un passo in avanti.