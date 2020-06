Vladimir Luxuria racconta la sua prima delusione d’amore che l’ha ferita: il personaggio televisivo senza segreti ha confessato cosa gli è accaduto.

Vladimir Luxuria è uno dei personaggi televisivi italiani più famosi: attivista, scrittrice, attrice ed ex politica, è stata ospite di Io e Te, il programma in onda su Rai Uno. Si è raccontata a 360 gradi ed ha parlato della sua carriera. “Mi è sempre piaciuto viaggiare, soprattutto da sola. Viaggiare da sola mi permette di entrare in contatto diretto con le persone, senza filtri” ha svelato Vladimir ed ha rivelato alcuni segreti dei suoi viaggi più belli. A cuore aperto ha parlato del suo privato: ha raccontato la sua prima delusione d’amore che l’ha ferita non poco. Il personaggio televisivo senza segreti ha confessato cosa gli è accaduto.

Vladimir Luxuria: “È stato un trauma per me”, la confessione a sorpresa

Vladimir Luxuria a Io e te, il 24 giugno, si è raccontata a 360 gradi ed ha rivelato dei segreti riguardo il suo privato. Non ha un uomo al suo fianco e porta con sé la ferita della sua prima delusione d’amore: ha raccontato che cerca di risolvere da tempo il trauma, anche con l’aiuto di uno psicologo, ma ancora oggi porta un peso. “Nella mia prima esperienza che ho vissuto con un uomo ci avevo investito molto, per me era il principe azzurro. Ero pronta a traslocare da lui. Dopo una notte mi ha scaricata e mi ha fatto capire che voleva solo quello ed è sparito. E’ stato un trauma, ho sofferto per questa cosa” ha raccontato Luxuria. Ha continuato svelando che tutt’oggi prova sempre un po’ di diffidenza verso gli uomini, ha paura che la delusione sia dietro l’angolo. “Ma tuttora quando qualcuno dimostra interesse nei miei confronti, ho sempre paura che sia pronto a ferirmi come il mio primo uomo” ha confessato.