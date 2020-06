Dottie Perkins oggi, Vite al Limite: come è diventata

Dottie Perkins oggi, Vite al Limite: come sta oggi e come è diventata la paziente del Dottor Nowzaradan.

Il Dottor Nowzaradan, nella sua carriera, ha aiutato moltissime persone a perdere peso. La sua clinica di Houston ha accolto e aiutato i pazienti obesi che avevano, finalmente, deciso di riprendere in mano la loro vita. Proprio come la trentaquattrenne, Dottie Perkins. La donna, arrivata nel programma che pesava 291 chili, oggi come sta? È la domanda che si pongono in molti e che i fan del programma vorrebbero sapere. L’evolversi della storia dei protagonisti di Vite al Limite è infatti un aspetto molto interessante. Cerchiamo allora di rispondere alla domanda dei fan: come sta Dottie Perkins oggi?

La storia di Dottie a Vite al Limite

Dottie è arrivata a Vite al Limite a 34 anni, ma i problemi legati all’obesità purtroppo sono stati al suo fianco già da quando era una bambina. La donna infatti si è sempre sentita trascurata dalla mamma e, da bambina obesa, è diventata presto una adolescente altrettanto sovrappeso. Dottie nella sua vita ha avuto però anche delle “sfortune”: il suo primo figlio, ad esempio, è stato colpito da una paralisi cerebrale. Una notizia tragica che ha spinto Dottie a mangiare ancora di più perdendo completamente il controllo.

Dottie di Vite al Limite spiega perché il cibo le dà conforto

Alla fine Dottie si è decisa a rivolgersi al Dottor Nowzaradan e a Vite al Limite. Inizialmente però non ha seguito la dieta molto bene, anzi. Si è lasciata andare spesso a delle scivolate e degli scivoloni in termini di cibo, così nel primo mese ha perso pochissimi chili. Quando il figlio Daniel ebbe un altro problema di salute, Dotti sembrò voler rinunciare a tutto, ma invece si fece forza e tornò dal dottor Nowzaradan. Il medico decise di ricoverarla, per metterla a dieta forzata e controllata, così Dottie perse circa 72 chili e il Dottor Now, a quel punto, decise di darle il via libera per l’intervento di chirurgia bariatrica.

Dottie si allena durante l’anno trascorso con Vite al Limite

Come sta oggi Dottie?

Come sta oggi Dotti di Vite al Limite? La donna purtroppo ha subito un gravissimo lutto per via della morte del figlio, Daniel nel 2016 per colpa della paralisi cerebrale. La lotta contro la voglia di tornare a mangiare si fece, ovviamente più violenta, ma alla fine Dottie resistette e nonostante qualche chilo in più, il suo percorso di dimagrimento è andato avanti sempre per il meglio. Fin quando la donna non ha dovuto lasciare il compagno per problemi di alcolismo e quindi trasferirsi a vivere in una camera d’albergo con il figlio più piccolo, Landon.

La preoccupazione del Dottor Nowzaradan

Il Dottor Nowzaradan, ovviamente, ha espresso molti dubbi e perplessità in merito a questa situazione, temendo appunto che la donna potesse di nuovo scivolare nella sua dipendenza da junk food. Una delle ultime foto pubblicate durante la pandemia da Coronavirus la vede insieme al figlio e sembra che, nonostante tutto, si sia rimessa in forma.