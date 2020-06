Somiglianza incredibile con mamma e papà: probabilmente in molti non lo sanno, ma lei è la figlia del noto attore Hollywoodiano record d’incassi

I suoi genitori sono due delle star più amate e apprezzate del cinema Hollywoodiano, e con i loro film hanno fatto impazzire il mondo intero. Ancora oggi sono seguiti da milioni di fan e hanno iniziato la loro carriera da giovanissimi. È proprio grazie al loro lavoro che si sono conosciuti e innamorati, sposandosi e mettendo su famiglia. Stiamo parlando del grandissimo Bruce Willis e dell’ex moglie Demi Moore, i due sono stati sposati per molto tempo e hanno dato alla luce tre splendide figlie. Una di loro ha deciso di percorrere le orme dei genitori. C’è da dire che probabilmente questa non è la cosa più semplice al mondo visto che i due attori sono delle vere e proprie leggende nel mondo del cinema hollywoodiano. Bruce non ha mai lasciato la scena, anzi, i suoi film continuano a tenere banco e sono sempre tra i più attesi al botteghino, mentre anche se Demi ultimamente non è molto attiva, quanto l’ex marito, c’è da dire che la sua carriera passata è di tutto conto.

Somiglianza incredibile con mamma e papà: è la figlia del noto attore

Demi Moore e Bruce Willis sono stati sposati dal 1987 al 2000 e hanno avuto insieme tre splendide figlie: Rumer, Tallulah e Scout. Le 3 ragazze sono legatissima ai genitori nonostante abbiano sofferto moltissimo per la loro separazione. Le tre sorelle sono cresciute e ormai sono diventate adulte. In particolare Rumer è un misto delizioso tra papà Bruce e mamma Demi, la ragazza che ha da poco compiuto 30 anni ha tutti i tratti somatici dei due genitori e in un mix perfetto, che risulta essere davvero incantevole. La ragazza ha inizialmente intrapreso la carriera di attrice seguendo le orme di mamma e papà e appare sul grande schermo per la prima volta nel 1995, quando ha recitato al fianco di mamma Demi in ‘Amiche per sempre’ e successivamente nel 2005 con Bruce nel film campione di incassi ‘Hostagre’ la ragazza successivamente ha deciso di camminare da sola nel mondo dello spettacolo riuscendo inizialmente con non poche difficoltà ad affermarsi ad Hollywood. Il peso di avere due genitori così famosi non l’ha certamente aiutata, eppure negli ultimi anni è riuscita a camminare da sola, recitando prima in ‘Pretty Little Liars Empire’, poi in ‘Beverly Hills 90210’.

Successivamente ha partecipato anche a ‘Dancing with the stars’, riuscendo ad aggiudicarsi il primo posto. Attualmente è in giro con la trasposizione teatrale di ‘Love actually’ dove tanti anni prima aveva recitato Keira Knightley. Questo per lei è un anno davvero importante poiché lavorerà al fianco di Quentin Tarantino nella film ‘Once Upon a Time’ e poi sarà anche nel biopic di Sharon Tate, dove vestirà i panni di Joan Petitte.