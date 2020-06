Maddalena Corvaglia: età, figli, compagno e la ‘particolare’ passione

Per chi non sapesse tutto su Maddalena Corvaglia, in questo articolo vi diciamo la sua età, quanti figli ha, chi è il compagno e la sua particolare passione

Maddalena Corvaglia è una delle veline più famose e soprattutto più belle della storia di Striscia la Notizia. La bella bionda, originaria di Galatina, nel Salento, sfilava in coppia con Elisabetta Canalis, divenuta sua amica e addirittura testimone di nozze. La Corvaglia è stata un’icona di bellezza di fine anni novanta e inizio anni duemila. La sua carriera televisiva è ormai più che ventennale. Se ci fosse però qualcuno che non sapesse tutto sulla bella Maddalena, di seguito vi diciamo la sua età, quanti figli ha, chi è il suo compagno e vi raccontiamo la sua ‘particolare’ passione.

Maddalena Corvaglia: età, figli, compagno e passione

Maddalena nasce a Galatina, nel Salento, il 12 gennaio 1980. La famiglia è composta dalla mamma Maria Isabella, insegnante di sostegno, dal fratello maggiore Antonio, avvocato come il padre Salvatore, scomparso nel 1995. A 17 anni, la Corvaglia partecipa come riserva al concorso di bellezza Miss Italia, dopo avere vinto il titolo di Miss Wella Umbria. Nel 1999 arriva la svolta della sua vita e della sua carriera: Maddalena partecipa al casting per la velina bionda del programma Striscia la notizia e il 27 settembre dello stesso anno viene scelta per affiancare Elisabetta Canalis. Il programma di Antonio Ricci le regala un grandissimo successo. Nel 2002 affianca Miguel Bosè in Operazione Trionfo. In seguito diventa inviata speciale di Alberto Castagna nel programma Stranamore e co-conduttrice de La Domenica del Villaggio. Nel 2005 conduce per una settimana il programma Striscia la Notizia con l’ex collega Elisabetta Canalis. Dopo una serie di conduzioni, nel 2016 è tornata in un programma di Antonio Ricci, conducendo la versione estiva di Paperissima Sprint insieme a Brumotti e al Gabibbo. Riguardo alla vita privata, la Corvaglia è stata fidanzata per cinque anni con Enzo Iacchetti, ma la storia d’amore fu interrotta bruscamente a causa del calendario per Max. Il 28 maggio 2011 ha sposato a Mirandola, in Provincia di Modena, lo statunitense Stef Burns, chitarrista della band di Vasco Rossi, dal quale ha avuto una figlia, Jamie Carlyn Birnbaum, nata il 28 settembre 2011. La sua testimone di nozze è stata Elisabetta Canalis. Il matrimonio è durato sino al 19 gennaio 2017, quando la coppia ha annunciato la separazione. Da qualche anno è legata sentimentalmente ad Alessandro Viani e di recente in un’intervista ha dichiarato: “Alessandro è un uomo su cui puoi contare sempre. Generoso e affidabile, nato per fare il papà. E anche se Jamie un padre ce l’ha, e nessuno glielo vuole togliere, Ale la ama come se fosse figlia sua. Per me, era una condizione irrinunciabile: non avrei mai potuto stare insieme a un uomo che non ci avesse amato entrambe”. La storia tra i due sembra procedere a gonfie vele, come testimoniano le foto pubblicate sui social o apparse sui settimanali di gossip.

La Corvaglia, inoltre, ha una particolare passione: i tatuaggi. Non sappiamo quanti ne abbia sparsi per il corpo, ma per certo sappiamo che ha un sole tatuato sul braccio e un piccolo geco sopra l’inguine.