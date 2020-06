Stefano De Martino, splendida notizia: è successo dopo la seconda puntata di Made in Sud, lo show comico in onda su Rai Due.

Splendida notizia per Stefano Di Martino. Ieri, 25 giugno 2020, è andata in onda la seconda puntata di Made in sud. Nello show comico di Rai Due c’è proprio l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi nelle vesti di conduttore, al fianco di Fatima Trotta e Biagio Izzo. Un programma fresco e super divertente, che si conferma un successo. Dopo il buon esordio della settimana scorsa infatti, la trasmissione conferma i buoni dati di ascolto anche nel secondo appuntamento. Scopriamo di più sul secondo appuntamento della trasmissione dedicata alla comicità ‘made in sud’!

Stefano De Martino, splendida notizia: ottimi ascolti anche per la seconda puntata di Made in Sud

Stefano De Martino può gioire. Nonostante il difficile periodo per via della nuova crisi coniugale con Belen Rodriguez, continuano i successi professionali per l’ex ballerino di Amici. Oggi, Stefano è anche un conduttore, attualmente in onda al timone di Made in sud, lo show comico di Rai Due. Dopo il successo della puntata di esordio dello scorso giovedì, anche ieri, 25 giugno, la trasmissione di Rai Due ha ottenuto buoni risultati, tenendo incollati sulla rete Rai quasi 1,7 milioni di spettatori, pari al 9% di share. Segno che, soprattutto dopo il periodo difficile che il nostro Paese ha vissuto negli scorsi mesi, il pubblico abbia bisogno di leggerezza e risate.

In uno studio vuoto, senza platea, a causa dell’emergenza Coronavirus, Stefano De Martino e Fatima Trotta ‘guidano’ la carovana di comici, pronti a divertirvi con monologhi e sketch nuovi di zecca. E voi, avete seguito la puntata di Made in Sud? Quali sono i comici presenti in trasmissione che preferite?