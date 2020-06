Uomini e Donne, è finita tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli? Un indizio spuntato sui social non lascia dubbi.

Uomini e Donne è terminato da circa 20 giorni, ma i telespettatori non vedono già l’ora di seguire la nuova stagione, che ripartirà a settembre. E tra le storie più chiacchierate degli ultimi mesi c’è senza dubbio quella tra Gemma Galgani e il giovane Nicola Vivarelli. La dama più famosa del Trono Over infatti sta conoscendo un ragazzo molto più giovane di lei, di soli 26 anni. Una frequentazione che non ha convinto proprio tutti, in primis l’opinionista Tina Cipollari, che non crede minimamente all’interesse di Nicola per la Galgani. Ma come procede la conoscenza tra i due ora che il programma è in vacanza? Ebbene, la ‘coppia’ è stata beccata più volete in giro per Roma, a dimostrazione del fatto che la frequentazione prosegue anche senza telecamere. Negli ultimi giorni, però, sul web avanza la voce di una crisi tra i due. Sarà vero? Un indizio spunta sul profilo Instagram del bel marinaio. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, è finita tra Gemma e Nicola? Il commento di lui lascia poco spazio ai dubbi

Quella tra Gemma e Nicola è una delle storie a cui il pubblico di Uomini e Donne si è maggiormente interessato negli ultimi tempi. La notevole differenza di età tra la dama del Trono Over il il bel ‘Sirius’ ha incuriosito il pubblico, che si chiede come procederanno le cose tra i due. Soprattutto adesso che la trasmissione di Maria De Filippi è ‘in vacanza’, pronta per tornare in onda a settembre. Ebbene, va premesso che Gemma e Nicola non sono una coppia, non ancora. Al termine di Uomini e Donne quella tra i due era ancora una conoscenza. Una conoscenza che sta proseguendo anche a telecamere spente? Sembra proprio di si! Nicola e Gemma sono stati beccati più volte in giro insieme, proprio come una ‘coppia’. Negli ultimi giorni, però, sul web circolano voci di una presunta crisi tra i due. Voci che sembrerebbero però smentite da un commento che Nicola ha scritto due giorni fa su Instagram, sotto l’ultimo post che ha pubblicato. Leggete con i vostri occhi:

Un semplice “100” nella risposta di Nicola, che sembra essere quindi d’accordo con le parole dell’utente, sostenitrice della coppia. Insomma, qualcosa ci dice che ritroveremo Nicola e Gemma anche nella prossima stagione di Uomini e Donne! E voi, cosa pensate di questa ‘coppia’?