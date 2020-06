Can Yaman pronto per un famoso reality italiano? L’indiscrezione bomba sull’attore del momento.

Ogni giorno tiene incollati alla tv milioni di telespettatori, nel ruolo del ribelle fotografo Can Divit. Parliamo proprio di lui, Can Yaman, l’affascinante attore turco, protagonista della soap Daydreamer – Le ali del sogno. La serie tv va in onda tutti i giorni su Canale 5, alle ore 14.45, nella fascia occupata da Uomini e Donne fino a qualche settimana fa. E, semmai sia iniziato solo da poche settimane, Daydreamer è già un successo. Proprio come Bitter Sweet, la soap dove abbiamo visto Can Yaman l’anno scorso, nel ruolo di Ferit Aslan. È stato proprio quel ruolo a rendere famoso l’attore in Italia, dove ormai è un vero e proprio idolo. Ebbene, una splendida notizia per le sua fan potrebbe arrivare molto presto. Per ora, si tratta solo di un’indiscrezione, ma la possibilità che possa essere confermata fa gioire le telespettatrici. Ecco di cosa si tratta.

Can Yaman pronto per un famoso reality italiano? L’indiscrezione sul Grande Fratello Vip

Can Yaman è decisamente il personaggio televisivo del momento. Dopo il successo di Bitter Sweet, nella scorsa estate, l’attore è tornato ad incantare il pubblico nella nuova soap trasmessa quest’anno da Canale 5, Daydreamer. Il pubblico italiano sembra apprezzare sempre più il bel trentenne, a tal punto che è stato invitato già in alcune trasmissione di successo, come C’è posta per te e Live Non è la D’Urso. Ma ben presto potrebbe esserci una bellissima sorpresa per la schiera di fan dell’attore. Secondo quanto riportato da Affariitaliani.it, ci sarebbe anche Can Yaman nella lista dei possibili concorrenti del Grande Fratello Vip 5! La prossima edizione del reality show andrà in onda a settembre e pare che Alfonso Signorini stia pensando di ‘chiudere’ il bel Can nella Casa più famosa della tv. Nulla di ufficiale, sia chiaro. Ma se la notizia fosse confermata, sarebbe davvero un bel colpo per il reality!

E per Can Yaman, che avrebbe la possibilità di farsi conoscere meglio da un pubblico che ormai lo ama sempre più. E voi, cosa pensate di questa indiscrezione? Vi piacerebbe vedere l’attore al Grande Fratello Vip?