Kim Kardashian senza trucco: com’è la star completamente al naturale

Kim Kardashian senza trucco: ecco com’è la star completamente al naturale, negli scatti pubblicati sui social.

Kim Kardashian è una delle donne più amate e apprezzate al mondo. L’imprenditrice statunitense, moglie di Kanye West, è una vera e propria star anche sui social, in particolare su Instagram, dove il suo profilo conta ben 176 milioni di followers! È lì che Kim pubblica quotidianamente foto e video che vengono letteralmente invasi dai likes e i commenti dei fan. E in ogni scatto la star sfoggia look e make-up impeccabili. Ma non è quello che è accaduto in un post pubblicato su Instagram proprio qualche giorno fa. Un post in cui la Kardashian ha condiviso alcuni scatti in cui si mostra completamente senza trucco. Una Kim in versione ‘acqua e sapone’, che non siamo abituati a vedere! Curiosi di vedere gli scatti? Ve li mostriamo subito!

Kim Kardashian senza trucco: la star si mostra su Instagram in versione ‘acqua e sapone’

Su Instagram, si sa, siamo abituati a vedere le star nella loro versione migliore. Outfits da urlo, make up impeccabili e accessori che tutti vorremmo avere. Sempre più spesso, però, le star decidono di mostrarsi ai fan nella loro versione ‘naturale’, senza trucco nè filtri. È quello che ha fatto anche la bellissima Kim Kardashian, che in un recente post apparso sul suo profilo si è mostrata proprio ‘acqua e sapone’. Non solo, negli scatti, Kim è impegnata con le faccende domestiche: nello specifico, la Kardashian è alla prese con la lavatrice! Niente rossetto, ombretto, matita, fondotinta o eyeliner: lo splendido viso della star è completamente al naturale. Il risultato? Kim Kardashian è assolutamente irresistibile anche in questa ‘insolita’ versione. Giudicate con i vostri occhi:

Eh si, Kim è davvero incantevole negli scatti postati su Instagram. In uno di questi, si trova sdraiata a mangiare pop-corn, date un’occhiata:

Il post nasce per sponsorizzare la sua linea di abbigliamento, caratterizzata da capi basici e monocromatici. Parola d’ordine, quindi, è semplicità! E voi, cosa pensate di Kim in questa nuova ‘veste’?