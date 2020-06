E’ morta la sorella di Romina Power, Taryn: grave lutto. Era più giovane di lei di due anni, aveva 67 anni ed ha passato la vita intera a combattere per i diritti degli animali e dell’ambiente.

Romina Power, è morta sua sorella Taryn. Un lutto che l’addolora tantissimo, nel suo messaggio su Instagram si sente tutta la sofferenza: “Mia sorella, Taryn ha raggiunto i nostri genitori ieri alle 9:53 a casa sua nel Wisconsin circondata dai suoi 4 figli ed i suoi 4 nipoti”, Romina specifica anche che purtroppo sua sorella ha perso la battaglia contro la Leucemia contro la quale ha lottato per un anno e mezzo. Ha continuato scrivendo: “Ci ha lasciati un essere luminoso, una madre amorevole, nonna eccezionale ed una sorella unica e speciale per il suo umorismo, la sua generosità e l’amore che aveva per gli animali e la natura. Non potevo avere una sorella migliore in questa vita!”.

Chi era la sorella di Romina Power?

Molto, molto legate. La loro vita le ha messe davanti a diverse difficoltà, a partire da quando avevano 4 e 2 anni. I loro genitori, infatti, nel 1956 hanno divorziato e loro sono andate a vivere dalla nonna in Messico. Il papà perse la vita poco dopo a causa di un attacco cardiaco. Andarono in giro tra Spagna ed Inghilterra e poi dovettero dividersi. Ognuna per la sua strada. Romina, poi, approdò in Italia e con le sue doti canore riuscì a conquistare il pubblico. Lì cominciò la sua ascesa verso il successo e riuscì a ritrovarsi con sua sorella che la raggiunse in Italia. Poco dopo, però, convinta attivista per l’ambiente e per gli animali, si trasferisce a Los Angeles.