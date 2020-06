Prova costume superata alla grande per Laura Chiatti: l’attrice pubblica una foto con una scollatura da urlo e manda in delirio Instagram

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più famose. La donna, originaria di Castiglione del Lago, ha iniziato la sua carriera figurando in alcune serie tv famose come Un posto al sole, Compagni di scuola, Carabinieri ed Incantesimo. Presto esordisce anche al cinema con Mai + più come prima, L’amico di famiglia e A casa nostra. Nel 2007, invece, è protagonista insieme a Riccardo Scamarcio di Ho voglia di te, film tratto dall’omonimo romanzo di Federico Moccia. Nel 2013 debutta anche come conduttrice televisiva al fianco di Max Giusti, Donatella Finocchiaro e Cristiano Malgioglio nel varietà di Rai 1 Riusciranno i nostri eroi. Nello stesso anno è una delle ospiti del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio. Riguardo alla vita privata, la Chiatti è stata legata sentimentalmente a Federico Moccia, all’ex tronista Francesco Arca e con il cestista Davide Lamma. Il 5 luglio 2014 si è sposata con l’attore Marco Bocci, con il quale ha avuto due figli, Enea e Pablo.

Laura Chiatti, prova costume superata: scollatura da urlo su Instagram

La Chiatti è molto seguita sui social network. Su Instagram, ad esempio, conta un milione di seguaci, traguardo raggiunto da poco. Le sue foto sono piene di like, soprattutto quelle che ritraggono quadri di famiglia insieme al marito Bocci e ai figli Enea e Pablo. I fan, però, non disdegnano di certo i primi piani dell’attrice o le foto in cui mostra le sue curve. Oggi, ad esempio, ha pubblicato una foto in bikini, scrivendo: “Prova costume“. Guardando i commenti e soprattutto il numero dei like, la prova costume è ampiamente superata per l’attrice. I suoi seguaci hanno apprezzato la forma fisica della Chiatti, che ha messo in mostra una scollatura da urlo. La foto, in pochi minuti, ha ricevuto migliaia e migliaia di like e siamo sicuri che diventerà virale in breve tempo.

La Chiatti è una delle attrici più belle del cinema italiano. Non a caso, da giovane ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager e proprio per la sua bellezza, oltre che per la bravura, fu scelta per il ruolo di Ginevra nel film Ho voglia di te. L’attrice, insieme a Riccardo Scamarcio, formava una delle coppie più belle del cinema italiano. Lo stesso si può assolutamente dire per Marco Bocci: l’attore e marito della Chiatti, infatti, è il sogno proibito di molte donne italiane. Il suo cuore, però, batte solo per la bella Laura.