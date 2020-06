Temptation Island, chi sono Andrea e Anna: lei vorrebbe dei figli, lui frena

Temptation Island 2020 Coppie, chi sono Andrea ed Anna: lei vorrebbe dei figli, mentre lui, dal canto suo, non si sente ancora pronto.

Siete pronti ad un’irripetibile edizione di Temptation Island? Perché, ammettiamolo, questa sarà una nuova stagione completamente formidabile. Ne siamo proprio certi! Ovviamente, i protagonisti saranno sempre loro: le sei coppie. Che, così come tutte le altre edizioni precedenti, anche in questa, che partirà Giovedì 2 Luglio, metteranno a dura prova i loro sentimenti e, soprattutto, il loro amore. Ecco. Ma sappiamo qualche cosa in più? Purtroppo, no! Seppure manchi pochissimo alla partenza del programma, non sappiamo nulla dei tentatori o delle tentatrici. A differenza, invece, delle coppie. Che, a mano a mano, sono state svelate sul profilo social ufficiale del programma. Tra tutte, oltre a quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane ed, infine, da Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, è spuntata anche quella costituita da Andrea ed Anna. Due giovani ragazzi tra i quali, stando a quanto traspare dal breve video di presentazione, ci sono circa 10 anni di differenza. Ma non è affatto finita qui. È anche un altro il motivo per cui i due decidono di partecipare all’isola delle tentazioni. Ma cerchiamo di capirne di più.

Coppie Temptation Island, chi sono Andrea ed Anna: tra di loro 10 anni di differenza

Come dicevamo precedentemente quindi, Andrea ed Anna formano una delle sei coppie che vedremo a Temptation Island dal 2 Luglio. In compagnia di Antonella Elia e Pietro Delle Piane ed altre giovani ragazzi, anche loro hanno deciso di mettere alla prova il loro amore. Ecco, ma per quale motivo? Stando a quanto traspare dal loro video di presentazione condiviso sul canale social ufficiale del programma, sembrerebbe che tra di loro non ci sarebbero soltanto 10 anni di differenza d’età, ma anche un altro ‘problema’ che, com’è giusto che sia, li ha spinti a prendere parte al programma. Il primo a parlare è il ventisettenne Andrea. Che, ai microfoni di Temptation, ha chiaramente espresso le intenzioni della sua compagna.

‘Io con Anna andrei a vivere subito. Solo che lei vuole di più: vuole un matrimonio, dei figli In questo momento, per me, è troppo per i miei progetti di vita’, ha detto Andrea nel suo video di presentazione. Differente, invece, è l’opinione della trentasettenne Anna. Che, senza peli sulla lingua, ha dichiarato: ‘Se pensi questo, non ti dovresti prendere una donna più grande. E a me questa cosa mi spaventa e mi porta a fare un passo indietro’. Infine, la chiusura del giovane: ‘Nella vita non esiste solo la coppia’.

Cosa accadrà, quindi, tra loro due? Non ci resta che aspettare!