Top Dieci, Giancarlo Magalli di nuovo all’attacco: dopo la battuta infelice su Albano e le mogli, parte la super stoccata all’ex collega Adriana Volpe

La serata di ieri di Top Dieci condotto da Carlo Conti su Rai Uno è stata particolarmente movimentata, soprattutto per i super ospiti invitati da Carlo Conti. Il nuovo programma di Conti intitolato ‘Top Dieci’ vede ogni settimana sfidarsi tantissime celebrità del mondo dello spettacolo, della televisione e della musica. In particolar modo questi personaggi vengono divisi in due squadre e devono gareggiare gli uni contro gli altri attraverso dei quiz. Le domande che vengono sottoposte ai concorrenti sono tra le più varie. In particolar modo ieri sera le due squadre erano formate, da un lato il grandissimo Albano, accompagnato da Orietta Berti e Maddalena Corvaglia mentre nella squadra opposta abbiamo visto Enrico Brignano con Claudia Gerini e Giancarlo Magalli. Tra le top 10 da scoprire nella scorsa puntata erano: musica, sport, cultura e una particolare curiosità ‘Tra moglie e marito’, per scoprire quali sono i motivi delle piccole discussioni in famiglia. E proprio a causa di questa classifica è calato il gelo in studio, per una battuta di Magalli su Albano.

Top Dieci, Giancarlo Magalli di nuovo all’attacco: stoccata ad Adriana Volpe

Gincarlo Magalli ha continuato a dare spettacolo ieri sera e dopo l’infelice battuta su Albano, Romina Power e Loredana Lecciso, ha continuato imperterrito su un’altra conduttrice… L’uomo come ben sappiamo tutti quanti è uno dei conduttori di punta della Rai e per anni ha lavorato al fianco della bellissima Adriana Volpe con cui nell’ultimo periodo ha avuto diversi alterchi. I due si sono lavorativamente separati e a nulla sono servite le mediazioni televisive… Anzi, pare che i due non riescano proprio a trovare un punto di incontro e nel corso della puntata di Top Dieci l’uomo non ha fatto altro che sottolineare questa cosa. Carlo Conti ha infatti chiesto al collega di stilargli una classifica delle conduttrici con cui ha condotto e si è trovato maggiormente a suo agio. Il conduttore non ci ha pensato su due volte e ha risposto così: “Con il 99% delle donne con cui ho lavorato mi sono trovato benissimo”, il tutto facendo come primo nome quello di Roberta Morise. Una scelta non tanto casuale visto che la soubrette calabrese è stata tagliata fuori dal cast de ‘I Fatti Vostri’ e in moltissimi hanno dato la colpa proprio al Magalli.

Ma quest’ultimo ha sempre ammesso di non avere nulla nei confronti della showgirl e anche a Top Dieci ha ribadito la sua stima nei confronti di Robertina. Magalli ha poi fatto altri due nomi: Laura Forgia e Monica Leoffredi….