Vite al Limite, Gideon Yeakley oggi: come è diventato?

Gideon Yeakley Vite al Limite oggi: come sta e come è diventato il protagonista della quarta stagione del programma del Dottor Nowzaradan.

Le storie dei protagonisti di Vite al Limite sono svariate. I pazienti che si rivolgono alle cure del Dottor Nowzaradan, come Gideon Yeakley, raccontano di infanzia difficile, di abusi o di solitudine che portano le persone a trovare nel cibo la loro unica forma di conforto. Così, spesso, arriva l’obesità. A quel punto molte persone decidono di farsi aiutare e di rivolgersi alla clinica del Dottor Now a Houston per recuperare e riprendere in mano la loro vita. Proprio come Gideon di Vite al Limite, come sta oggi? Come è diventato?

La storia di Gideon

La puntata di Vite al Limite che racconta la storia di Gideon è andata in onda per la prima volta nel 2016 quando, nella quarta stagione del programma il 33enne ha chiesto aiuto al Dottor Nowzaradan perché aveva raggiunto il peso di 295 chili. Non riusciva più a fare niente, non poteva lavorare ed era completamente dipendente dalla moglie, che si è detta esausta. A quel punto l’uomo ha deciso di chiedere aiuto ed è entrato nella clinica di Houston per seguire una dieta, perdere peso e sottoporsi poi ad un intervento di chirurgia bariatrica.

L’arrivo dal Dottor Nowzaradan

Il medico, in prima battuta come sempre fa con i suoi pazienti, gli ha chiesto di perdere peso. Gideon in prima battuta non è riuscito a perdere tutti i chili che gli aveva chiesto il Dottor Now, ma nonostate questa battuta d’arresto, invece di scivolare nello sconforto si è impegnato ancora di più. Così, alla fine, si è sottoposto all’intervento di chirurgia bariatrica e ha ottenuto il via libera per l’intervento di bypass gastrico.

Dopo questo importante step Gideon però ha iniziato ad essere molto pigro e invece di aiutare la moglie, trascorreva ore e ore a letto. Questo ha fatto sì che la moglie, stanca ed esausta, decidesse di metterlo alle strette. O cambiava o lo avrebbe lasciato portando via con sé il figlio. A questo punto il protagonista di questa puntata di Vite al Limite ha deciso di reagire e alla fine lo abbiamo visto più in forma che mai.

Oggi Gideon appare sui social nettamente in gran forma. Sono tornati a vivere in Oklahoma e la famiglia sembra finalmente felice. Gideon è tornato a lavorare e ha continuato a perdere peso forse aiutato anche dall’arrivo di una seconda figlia, Frankie.