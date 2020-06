Uomini e Donne, Giovanna Abate e Sammy Hassan sono in crisi: l’ex corteggiatore è stato beccato con una donna! Amedeo Venza lo pubblica e scrive un messaggio chiaro e diretto. Diamo un’occhiata.

Sono trascorse solo poche settimane da quando sono usciti insieme dal programma: Giovanna Abate e Sammy Hassan sembrano essere già in crisi. Sono diversi giorni che non si mostrano insieme ed i fan si sono chiesti più volte cosa stesse accadendo tra i due: a quanto pare l’incompatibilità caratteriale li ha fatti separare, come ha rivelato Amedeo Venza. Anche l’ex tronista con un Instagram story, ieri pomeriggio, ha fatto capire che qualcosa non andava: “Non voglio mancare di rispetto a nessuno, vorrei solo portarlo in primis a me stessa. Vi leggo, non sto facendo finta di niente” sono state le parole di Giovanna che ha chiaramente scritto di aver bisogno di tempo per sfogarsi con i fan. Ma cosa succede? Il personaggio televisivo noto nel mondo del gossip, Amedeo Venza, ha lanciato una nuova indiscrezione: Sammy Hassan è stato avvistato vicino ad una ragazza durante un party, sembrerebbe in un lido! Ecco l’IG story che conferma tutto.

Uomini e Donne, Sammy Hassan beccato con una donna: lo scatto fa il giro del web

Con un Instagram story, Amedeo Venza ha lanciato una nuova indiscrezione che riguarda Giovanna Abate e Sammy Hassan. Già nella giornata di ieri, 27 giugno, ha fatto sapere che la coppia appena uscita da Uomini e Donne è in crisi: “Una pausa di riflessione dovuta ad una forte incompatibilità caratteriale” ha spiegato il personaggio televisivo aggiungendo che il muro si è alzato non appena hanno avuto modo di conoscersi. Solo litigi per incompatibilità caratteriale? Nessuno conosce la verità dei fatti ma Amedeo Venza ha pubblicato uno scatto che sembra parlare chiaro. Sammy è stato avvistato con una ragazza: sembrano essere in un lido e la donna in questione ha un calice in mano. “Magari sarà una semplice conoscenza! Però sarebbe carino mettere prima le cose in chiaro con il pubblico che vi segue dato che se dovete dare le belle notizie le date…siamo alle solite” scrive Amedeo Venza nella sua IG story che aggiunge anche la ‘paparazzata’ all’ex corteggiatore.

Sarà forse una semplice amica oppure qualcosa in più? Nessuno conosce la verità: i fan attendono dai diretti interessati qualche novità, qualche dettaglio sul motivo della crisi.