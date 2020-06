Conoscete Carolina Rey? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla conduttrice ed attrice italiana!

Sta per partire un nuovo dating show su Rai Due: Davide Maggio nel suo portale ha annunciato che nel sabato pomeriggio ci sarà uno show per chi cerca l’amore. Si chiamerà ‘Love game’ ed alla conduzione ci sarà un volto nuovo. Carolina Rey è il nome della conduttrice che sarà al timone del programma che andrà in onda dalle 16 alle 16.30, quando? A fine ottobre dovrebbe cominciare! Ma chi è la giovane romana che vedremo per la prima volta su Rai Due? Vi sveliamo subito qualche curiosità e qualche dettaglio sulla sua vita! L’avete già vista, oltre che in molti programmi tv, anche in una famosissima serie televisiva che andava in onda su Rai Uno. Nel 2011 ha recitato in Un Medico in Famiglia! Ecco la sua carriera e la sua vita privata.

Carolina Rey: età, Un Medico in Famiglia, Rai Gulp e la vita privata della conduttrice

Carolina Rey è nata il 7 ottobre del 1991 a Roma: ha debuttato al teatro Due Pini di Roma con Romeo e Giulietta e Jesus Christ Superstar. Ha partecipato a 10 puntate di ‘Piccole Canaglie’ su Canale 5, programma condotto da Simona Ventura e Pino Insegno. Nel 2006 ha preso parte a ‘Cominciamo bene’ su Rai 3 in qualità di opinionista: un anno dopo ha anche partecipato al Festival del Cinema nella capitale. La giovane nel 2009 e nel 2010 è stata cantante solista nel cast di Festa Italiana su Rai Uno. Nel 2011 ha recitato in Un Medico in Famiglia: nella famosa serie televisiva italiana ha interpretato una delle amichette di Annuccia. Nel 2013 è diventata il volto ufficiale di Rai Gulp diventando conduttrice di Tiggì Gulp: per lo stesso canale ha condotto anche La Tv Ribelle, un talk show per i giovani, Versus, un programma dedicato agli sport ‘minori’, e ‘Ricette a colori‘. Nel 2016 è stata al fianco di Alessandro Cecchi Paone e Vincenzo Venuto in ‘La settima porta’: l’anno seguente è tornata in Rai come inviata nel format estivo di La Vita in Diretta. Nel 2018 ha cantato la colonna sonora del film ‘Sconnessi’, candidato ai Nastri d’Argento nel 2018. Parte il 29 giugno 2020 su Rai Uno un nuovo programma dedicato alla terza età: “C’è tempo per…” condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini. Tra gli inviati del programma in giro per l’Italia c’è anche la splendida Carolina!

La Rey è fidanzata con Roberto Cipullo, produttore cinematografico, e nel 2018 la coppia ha dato vita ad un bellissimo bambino di nome Filippo.