Daniele Toretto, gravissimo lutto per il compagno di Diletta Leotta: il pugile ha scritto un ultimo saluto da brividi su Instagram.

Sempre molto attivo sul suo canale social ufficiale, Daniele Toretto non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che gli succede con i suoi sostenitori. Nonostante sia molto rispettoso della sua privacy e, soprattutto, non sia solito condividere scatti o momenti che lo ritraggono in compagnia di Diletta Leotta, la sua compagna da più di un anno, il pugile non ha potuto fare a meno di esprimere tutto il suo dolore per un grave lutto. Pochissime ore fa, il buon Scardina ha voluto dedicare un saluto da brividi ad una persona di famiglia che, purtroppo, è venuta a mancare. Con delle parole più che emozionanti e, soprattutto, davvero strappalacrime, il giovanissimo Daniele ha chiaramente fatto intendere il suo attuale stato d’animo. Vediamo ogni cosa nel minimo dettaglio.

Daniele Toretto, grave lutto per il compagno di Diletta Leotta: è morto il nonno

Grave lutto per Daniele Toretto: è morto il nonno. Ebbene si. Pochissime ore fa, il compagno di Diletta Leotta ha voluto condividere con i suoi numerosi sostenitori una notizia davvero tristissima e, senza alcun dubbio, più che sconvolgente per lui. Non sappiamo esattamente cosa sia successo all’uomo. Fatto sta che, alla notizia della sua morte, il pugile non ha potuto fare a meno di dedicargli un ultimo saluto più che da brividi. Dalle sue parole, scritte sul suo canale social ufficiale, supponiamo che il legame che c’era tra i due uomini era davvero immenso. Ed è per questo motivo che il dolore che, attualmente, il famosissimo ed apprezzatissimo pugile è davvero immenso.

‘Come dirglielo al mio cuore che non ci sei più’, sono proprio queste le parole che Daniele Scardina, alias Toretto, ha voluto dedicare al suo tenerissimo nonno per la sua morte. Come dicevamo precedentemente, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, com’è giusto che sia, il dolore provato per la sua dipartita è davvero immenso. Infatti, il saluto da brividi si conclude così: ‘Mi mancherai tanto nonno mio’. Un dolore davvero incredibile, com’è giusto che sia. Inevitabile, quindi, la reazione dei sostenitori del pugile. Che, appena appresa la notizia, non hanno potuto fare a meno di dimostrargli tutto il loro affetto per questa terribile scomparsa.

La relazione con Diletta Leotta

È trascorso poco più di un anno da quando Diletta Leotta e Daniele Scardina sono stati ‘paparazzati’ per la prima volta insieme. Da quel momento è trascorso diverso tempo. E i due giovani ragazzi sono davvero molto affiatati e legati.