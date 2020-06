Chiara Ferragni, duro colpo: “Abbiamo scoperto che ha un tumore”

Chiara Ferragni, duro colpo per l’influencer oggi pomeriggio: “Abbiamo scoperto che ha un tumore”, il racconto straziante della donna

Chiara Ferragni sono ormai diversi anni che tiene banco sui social grazie al suo lavoro di influencer, perché non ci dimentichiamo che la prima vera influencer, intesa come figura professionale, l’ha inventata lei. La ragazza ha sempre condiviso sul suo account Instagram Ufficiale la maggior parte dei momenti che trascorre con la famiglia, col lavoro e soprattutto con il marito e il figlio. Una delle costanti della vita della donna è certamente la sua cagnolina Matilda, che su instagram vanta ben 359 mila followers. La cagnolina è stata da cupido tra la bella influencer e il marito Fedez, poiché è stato proprio una rima del cantante sul dolce animale, a far sì che i due si conoscessero. I due dopo essersi incontrati si sono innamorati e da allora non si sono mai separati. La coppia vive felice con la loro cagnolina e il figlio Leone, il quale è legatissimo all’animale, che oggi purtroppo ha avuto un malore.

Attraverso delle instagram Stories sul suo account ufficiale, Chiara Ferragni ha voluto raccontare quanto stava accadendo nelle ultime ore alla sua amata cagnolina. Pare infatti che improvvisamente abbia accusato un malore e purtroppo la diagnosi non è stata delle più felici. Le condizioni di salute della cagnolina non sono delle migliori, ma la donna non si perde d’animo e fa sapere: “Ragazze è stata una giornata tremenda oggi, perché mentre ero in un meeting, la nostra cagnolina ha avuto delle delle crisi epilettiche. L’abbiamo dovuta portare dal veterinario e poi da un neurologo veterinario, per farle fare una risonanza magnetica, quindi addormentarla, e nelle sue condizione è stato complicato, ed è già quasi 10 anni che è con noi… Comunque adesso dobbiamo tenerla sotto controllo, darle certi medicinali e adesso forse le faremo iniziare una radioterapia. Adesso è tutto da capire ancora, però mi sono veramente spaventata perché pensavo veramente di perderla oggi. Sono veramente contenta che si sia stabilizzata e spero continui così. Per favore mandate tutte le vibes positive che avete…”

Il dispiacere nei suoi occhi era tantissimo e le lacrime facevano capolinea ai bordi degli occhi. chiunque abbia un amico a quattro zampe o sia amante degli animali, può facilmente immaginare in che modo la donna si possa sentire in questo momento la Ferragni. L’amore per questi cuccioli è smisurato, così come le preoccupazioni e il dolore che si può provare per il loro stato di salute.