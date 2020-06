Temptation Island, Antonella Elia furiosa: cosa ha fatto Pietro, la clamorosa indiscrezione arriva da un famoso influencer, ecco cosa starebbe accadendo nei villaggi.

Le riprese di Temptation Island sono cominciate solo da pochi giorni, ma a quanto pare non sono mancate già le prime scintille. A pochi giorni dalla puntata d’esordio di questa nuova edizione del reality dedicato alle coppie, arrivano le prime anticipazioni. E sono davvero una bomba! Poche ore fa è arrivata l’indiscrezione bomba lanciata dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, secondo cui una coppia sarebbe già arrivata al capolinea. Ora, invece, sono arrivate nuove anticipazioni, che riguardano Antonella Elia e Pietro Delle Piane, due attesissimi protagonisti del programma. Stando alle parole del noto influencer Amedeo Venza, sempre molto ben informato su tutto quello che accade nel mondo dello spettacolo e non solo, l’ex gieffina sarebbe andata su tutte le furie per alcuni comportamenti del suo compagno. Siete curiosi di sapere cos’ha fatto Pietro e cosa sta accadendo nei villaggi? Beh, eccovi accontentati!

Temptation Island, Antonella Elia furiosa per il comportamento di Pietro: ecco i dettagli della clamorosa indiscrezione

Mancano pochi giorni alla prima puntata di Temptation Island e sul web circolano già le prime imperdibili anticipazioni. La prima clamorosa indiscrezione in giro da ieri riguarda la coppia formata da Valeria e Ciavy, che già hanno fatto molto discutere per il loro video di presentazione. Secondo la pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover, i due avrebbero già abbandonato il programma dopo un bacio tra Valeria e il tentatore Alessandro Basciano, già noto al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne. Uno scoop davvero di fuoco, insomma, al quale si aggiungono le anticipazioni appena pubblicate su Instagram dal noto influencer Amedeo Venza, il quale ha parlato invece della coppia composta da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Stando al suo racconto, la Elia avrebbe già richiesto il falò di confronto al suo compagno, furiosa per alcuni suoi atteggiamenti con una delle tentatrici, ma lui lo avrebbe addirittura rifiutato, mandandola in profonda crisi. Anticipazioni davvero succulente per i fan del programma, che non vedono l’ora di scoprire qualche dettaglio in più.

Secondo Amedeo Venza, Antonella e Pietro sarebbero già due grandi protagonisti del programma in questi primi giorni di permanenza nei villaggi. Del resto, entrambi hanno dato prova delle loro forti personalità durante la permanenza della soubrette al Grande Fratello Vip, per cui in tanti si aspettano scintille da loro. Cosa che, a quanto pare, starebbe già accadendo.