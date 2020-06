La coppia dell’estate: lei è del Grande Fratello, lui di Uomini e Donne ed è sbocciato l’amore.

Vi ricordate di Martina Nasoni del Grande Fratello? La ragazza si era follemente innamorata di Daniele, un altro partecipante dello show. Le cose però non erano andate per il meglio, ma ora sembra che Martina abbia trovato l’amore, quello vero. Lui chi è? chi è il fidanzato di Martina? Sembra che il fortunato sia Matteo Guidetti, direttamente da Uomini e Donne. Secondo quanto riporta Gossip e TV, parlare già di fidanzamento forse è un po’ eccessivo, perché i due non si conoscono da molto tempo, però sembra che abbiano iniziato a frequentarsi assiduamente.

Matteo Guidetti e Martina Nasoni: è amore?

Gli aggiornamenti riguardanti la storia d’amore tra i due, prima erano solo rumors che arrivavano dai social, ora invece arrivano dal web, precisamente dal Vicolo delle News che ha scoperto che, per i festeggiamenti del compleanno di Matteo, tra gli invitati c’era proprio Martina Nasoni, la vincitrice del Grande Fratello 16. Sempre secondo quanto riporta il giornale, ci sarebbe anche un video a testimoniare proprio l’amore tra i due che li ritrae mentre ballano vicinissimi e sembra che l’intimità tra i due proprio non manchi, anzi.

Chi è Matteo? E come è nato questo presunto feeling con la vincitrice del Grande Fratello?

Per chi non si ricordasse chi è Matteo Guidetti, diciamo che lo ricorderete a Uomini e Donne perché era presissimo di Sara Shaimi. Non è stato la scelta e quindi ora è libero come l’aria e Martina Nasoni potrebbe proprio essere la scelta giusta. Bellissima, simpatica e molto acqua e sapone, la Nasoni, infatti, sembra rientrare perfettamente nei canoni di bellezza dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne.

Questa relazione, dovesse andare avanti, sicuramente farà sognare i fan, ma allo stesso tempo metterebbe un chiaro “no” davanti all’ipotesi di vedere Matteo sul trono nella prossima stagione del programma. Però, se questo fosse vero amore, cosa ci sarebbe di più bello ed interessante?